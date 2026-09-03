Le titre Albemarle recule après l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général

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3 septembre - ** L'action du producteur de lithium Albemarle

ALB.N recule de 1,5% à 135,75 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce la nomination de Ragnar Udd, cadre de BHP, au poste de directeur général , à compter du 1er février 2027

** Cette nomination fait suite à la divulgation d’une note interne de BHP indiquant que Udd quitterait le géant minier fin janvier pour saisir une nouvelle opportunité

** Kent Masters, qui dirige la société depuis avril 2020, deviendra président exécutif

** 15 des 23 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 8 la note “conserver”; objectif de cours médian à 175 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé de 2,61% depuis le début de l'année