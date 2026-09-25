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Le titre Akamai Technologies s'envole grâce à l'accord conclu avec Anthropic, d'un montant de 11,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 10:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions d'Akamai Technologies ( AKAM.O ) bondissent de 21% en pré-ouverture après la signature d'un contrat de services cloud d'une valeur de 11,6 milliards de dollars avec le laboratoire d'IA Anthropic

** Ce contrat de sept ans comprend un bon de souscription accordant à Anthropic le droit d’acheter des actions pouvant se convertir en une participation pouvant atteindre 5% dans la société de cloud computing

** AKAM estime les dépenses d’investissement totales liées à cet engagement initial à environ 5,5 milliards de dollars et prévoit une augmentation d’environ 1,7 milliard de dollars de ses dépenses d’investissement en 2026

** Au moins deux maisons de courtage relèvent leurs objectifs de cours sur AKAM

** La recommandation moyenne de 26 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 149 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, AKAM affiche une hausse d’environ 26,5%, contre une progression de 15,9% de l’indice Nasdaq .IXIC

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