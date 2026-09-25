Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises ralentit en août, selon la BCE

Le quartier financier et d'affaires de La Défense au coucher du soleil, vu depuis Puteaux
La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en août, montrent les données publiées vendredi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% sur un an en août, après +4,4% en juillet.
Les prêts aux ménages ont quant à eux maintenu leur croissance à 3,1% en août, après le même chiffre le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,5% en août, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,4% en juillet.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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