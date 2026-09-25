Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises ralentit en août, selon la BCE

Le quartier financier et d'affaires de La Défense au coucher du soleil, vu depuis Puteaux

‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro a ralenti en ​août, montrent les données publiées ​vendredi par la ⁠Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit ‌aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% ​sur ‌un an en août, ⁠après +4,4% en juillet.

Les prêts aux ménages ont quant ⁠à ‌eux maintenu leur croissance ⁠à 3,1% en ‌août, après le ⁠même chiffre le mois précédent.

La ⁠croissance ‌de la masse monétaire en ​zone ‌euro, qui peut influer sur la croissance ​économique, a augmenté de 3,5% ⁠en août, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,4% en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)