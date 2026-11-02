Le système de sécurité transfusionnelle de Cerus atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

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Cerus Corp CERS.O a annoncé lundi qu'une étude de phase avancée avait démontré que les globules rouges traités à l'aide de sa technologie de sécurité transfusionnelle offraient des performances équivalentes à celles des globules rouges conventionnels chez les patients nécessitant des transfusions.

La technologie Intercept de Cerus est conçue pour réduire le risque lié aux virus, bactéries et autres agents pathogènes présents dans les produits sanguins issus de dons.

Voici plus de détails:

* L'essai clinique de phase avancée a atteint son objectif principal, démontrant que les globules rouges traités par Intercept n'étaient pas inférieurs aux globules rouges conventionnels sur la base de l'augmentation ajustée du taux d'hémoglobine, un indicateur de l'efficacité de la transfusion

* La société a également indiqué qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative en termes d’événements indésirables liés au traitement entre les patients ayant reçu du sang traité par Intercept et ceux ayant reçu du sang conventionnel

* Cerus a signalé qu’un petit nombre de patients avait développé des anticorps temporaires spécifiques à Intercept, mais a précisé qu’il n’y avait aucune preuve d’hémolyse, c’est-à-dire de destruction des globules rouges, et qu’aucun impact clinique n’avait été observé

* Les globules rouges traités par Intercept restent à l’état expérimental aux États-Unis et n’ont pas été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine

* Cerus a précisé que l’agence n’avait pas encore examiné le rapport final de l’étude