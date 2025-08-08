Le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique présente des propositions pour la prochaine convention collective des travailleurs des raffineries

Plus de 300 travailleurs du syndicat United Steelworkers (USW) des raffineries et des usines chimiques, réunis à Pittsburgh, ont approuvé jeudi des propositions pour les négociations collectives qui doivent commencer au début de 2026 avec les compagnies d'énergie, a déclaré Mike Smith, président des négociations nationales sur le pétrole pour le syndicat.

Le contrat actuel de quatre ans couvrant 30 000 travailleurs expire peu après 12 heures le 1er février 2026. Les membres de l'USW travaillent dans des raffineries qui représentent plus de la moitié de la capacité nationale de traitement du pétrole brut.

Les négociateurs de l'USW, dirigés par M. Smith et comprenant le président international David McCall et la vice-présidente internationale Roxanne Brown, commenceront à se réunir en janvier avec les négociateurs de Marathon Petroleum

MPC.N , qui représenteront l'industrie.

"En tant qu'entreprise chef de file dans les négociations nationales, MPC attend avec impatience des négociations productives avec l'USW et s'engage à travailler à la conclusion d'un accord mutuellement satisfaisant", a déclaré Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon.

L'une des questions clés sera l'augmentation des salaires des travailleurs des raffineries et des usines chimiques, qui gagnent en moyenne plus de 50 dollars de l'heure pour les opérateurs internes.

"Je dirais que les propositions sur les salaires sont significatives pour l'époque dans laquelle nous vivons", a déclaré M. Smith. Il n'a pas voulu être plus précis sur les propositions salariales du syndicat.

Le coût des soins de santé est un autre problème majeur, selon M. Smith.

"Nous essayons de garantir des soins de santé décents et de qualité sans avoir à supporter le poids de l'augmentation des coûts", a-t-il déclaré.

Comme dans de nombreux secteurs, le syndicat a une proposition sur l'intelligence artificielle.

"La proposition relative à l'intelligence artificielle vise à nous protéger alors que nous essayons de comprendre les impacts sur notre secteur", a déclaré M. Smith.

Une supermajorité de syndicats locaux doit approuver les propositions convenues à Pittsburgh dans un délai de 45 jours afin qu'elles puissent être présentées à la table des négociations.

M. Smith a déclaré qu'il n'était pas en mesure de prédire si les négociations avec Marathon seraient difficiles ou faciles.

"Il est encore tôt", a-t-il déclaré. "Aucune session de négociations n'est facile ou simple. Nos membres sont prêts à faire ce qu'il faut pour obtenir un bon contrat pour eux."

Lors des négociations de 2022, l'USW a obtenu une augmentation de salaire de 2,5 % la première année, de 3 % les deuxième et troisième années et de 3,5 % la quatrième année.