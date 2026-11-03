Le Slip Français : origine France garantie, cours de Bourse en repli

Quinze ans après sa création, la marque de sous-vêtements ( 0,18%) obtient la certification Origine France Garantie. Une reconnaissance pour le groupe, qui mise sur ses ateliers français pour grandir, mais dont l'action a perdu près de 26% depuis son introduction en Bourse en juillet.

Le Slip Français apporte une garantie indépendante à sa promesse de fabrication française. La marque a annoncé mardi 3 novembre l'obtention de la certification Origine France Garantie (OFG). Le certificat sera officiellement remis à ses dirigeants le 12 novembre, à l'ouverture du Salon du Made in France.

Pour être certifié, un produit doit acquérir ses caractéristiques essentielles en France. Au moins 50% de son prix de revient unitaire doit aussi être réalisé dans le pays. Le respect de ces critères fait l'objet d'audits indépendants.

"Avec Origine France Garantie, elle renforce cet engagement par une preuve indépendante", déclare Gilles Attaf, président d'OFG, à propos de la marque. "Le made in France doit être garanti", ajoute-t-il.

En Bourse, l'action perd un quart de sa valeur

Coté sur Euronext Growth Paris depuis le 14 juillet 2026, Le Slip Français revendique 8 000 actionnaires particuliers. Depuis son introduction, l'action a reculé de 25,7% (prix d'introduction de 14,80 euros le 14 juillet 2026, contre 11 euros à la clôture du 2 novembre 2026). Sa capitalisation avoisinait alors 14,3 millions d'euros, contre 19,2 millions après l'introduction.

Les comptes montrent toutefois une amélioration. Au premier semestre 2026, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2 000 euros, contre une perte de 133 000 euros un an plus tôt. Les ventes ont reculé de 5%, à 9,1 millions d'euros, mais progressé de 3% à nombre de points de vente constant.

" C'est un choix de performance, de vision long terme, d'humain, d'innovation ", défend Guillaume Gibault, président du Slip Français.

Les ateliers français cherchent de nouveaux débouchés

L'entreprise affirme produire 5 000 pièces par jour. Elle entend développer la fabrication pour d'autres marques afin d'élargir les débouchés de ses ateliers.

"La réponse, c'est d'offrir à toutes celles qui veulent retrouver du souffle dans leurs collections une production française agile et compétitive", explique Léa Marie, sa directrice exécutive. " Ce sera bon pour l'emploi, bon pour la planète et, bien sûr, bon pour notre souveraineté ", complète t-elle.