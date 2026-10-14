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Le siège social d'Aramco à Dhahran a subi d'importants dégâts lors de l'attaque de mardi, selon des sources
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 12:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - Le siège social de la compagnie pétrolière publique saoudienne Saudi Aramco 2223.SE à Dhahran a subi d'importants dégâts lors d'une attaque mardi, un incendie s'étant propagé sur plusieurs étages, ont déclaré à Reuters trois personnes directement informées de la situation.

Les activités se sont toutefois poursuivies normalement, les employés travaillant depuis leur domicile, selon deux de ces sources. Une quatrième source a indiqué que certaines fonctions avaient été transférées vers des bureaux à l'international.

Le ministère saoudien de l’Énergie a déclaré dans un communiqué link que l’attaque de mardi soir, survenue alors que les combats s’intensifiaient entre les Houthis yéménites, alliés de l’Iran, et le royaume, avait provoqué un incendie de faible ampleur.

Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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