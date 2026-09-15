Le sénateur américain Sanders et l'allié de Trump Bannon appellent à un renforcement de la surveillance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation des paragraphes 1 et 2; ajout des commentaires de Todd Blanche et Dario Amodei aux paragraphes 17 et 19)

* Bannon estime que le Congrès ne devrait pas empêcher les États d'appliquer leurs propres règles en matière d'IA

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 77% des personnes interrogées craignent que les centres de données fonctionnant à l’IA n’entraînent une hausse des coûts d’électricité

* Trump a déclaré que les mesures de protection existantes permettent déjà de faire face aux risques d'utilisation abusive

par Courtney Rozen

Le sénateur américain progressiste Bernie Sanders et Steve Bannon, un proche allié du président Donald Trump, ont tous deux appelé mardi à un renforcement de la surveillance de l’intelligence artificielle, réunissant ainsi deux adversaires politiques autour de la crainte que cette technologie ne nuise à l’humanité.

Cette rare manifestation de préoccupation bipartisane lors d’une même réunion à Washington reflète une inquiétude grandissante face à une IA non réglementée, les législateurs des deux partis remettant en cause l’approche non interventionniste de Trump alors même que cette technologie suscite des craintes concernant les pertes d’emploi, la sécurité et la concentration du pouvoir entre les mains d’une poignée d’entreprises technologiques.

“L’IA a le potentiel de supprimer des dizaines de millions d’emplois, de faire disparaître des professions entières et de compliquer l’entrée de nos jeunes sur le marché du travail”, a déclaré Sanders.

Il a ajouté: “Comme de nombreux scientifiques le craignent, cette technologie échappera au contrôle humain, avec des conséquences potentiellement catastrophiques.”

Sanders a été applaudi par l’assemblée lorsqu’il a critiqué les dirigeants du secteur technologique pour leur centralisation du contrôle sur les technologies d’IA, notamment Elon Musk, directeur général de SpaceX et ancien conseiller de Trump.

“Le mois dernier, nous avons appris que l’IA avait été utilisée pour la toute première fois pour créer de nouveaux virus. Entre de mauvaises mains, cela pourrait déboucher sur de nouvelles armes biologiques et une éventuelle pandémie mondiale susceptible de causer la mort de dizaines de millions de personnes”, a déclaré Sanders.

Sanders a appelé Trump à négocier un traité avec le président chinois Xi Jinping lors de leur sommet de la semaine prochaine afin de suspendre le développement de l’IA.

Bannon, ancien stratège de la Maison Blanche sous le premier mandat présidentiel de Trump, a critiqué l’approche de Trump en matière de supervision de l’IA, attribuant clairement aux entreprises technologiques la responsabilité de la réticence du président à réglementer cette technologie. Dans son podcast de lundi, Bannon a déclaré que le Congrès ne devrait pas adopter de lois interdisant aux États d’appliquer leurs propres règles concernant cette technologie.

“Voici ce que nous devons faire en premier lieu: ralentir le rythme afin de pouvoir comprendre exactement ce qui se passe”, a déclaré Steve Bannon mardi. Il a salué Bernie Sanders pour la manière dont il a résumé les risques liés à l’IA et a ajouté que le pays devait dépasser les clivages partisans sur cette question.

“Je ne pense pas qu’on puisse trouver de partisans plus intransigeants que Bernie Sanders à gauche et Steve Bannon à droite”, a-t-il ajouté.

M. Bannon a estimé que le Congrès mettrait trop de temps à adopter une législation visant à ralentir le développement de l’IA. “Cela devra passer par une action exécutive”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les États-Unis devaient priver la Chine d’accès aux puces informatiques de fabrication américaine.

DES ALLIÉS INATTENDUS

Lundi, Trump a minimisé les préoccupations exprimées ce week-end par des dirigeants du secteur concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes, affirmant que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous pour cette technologie puissante.

Soutenant la position de Trump mardi, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle sans perdre l’avantage concurrentiel face à la Chine, et que les entreprises spécialisées dans l’IA pouvaient s’autoréguler.

“Elles peuvent s’autoréguler. Elles n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise de ralentir. Si elles veulent ralentir, elles n’ont qu’à le faire”, a déclaré M. Johnson aux journalistes.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche, Todd Blanche, le procureur général des États-Unis, a accusé les démocrates de tenter d’influencer les élections législatives de mi-mandat de novembre en politisant la question de l’IA.

L’idée selon laquelle la réglementation nuirait à la capacité des entreprises américaines à rivaliser avec leurs homologues chinoises est partagée par des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Dario Amodei, directeur général de la société d’IA Anthropic, s’est exprimé mardi à San Francisco pour réclamer de meilleures normes de sécurité en matière d’IA. “Investissons davantage dans la sécurité”, a-t-il déclaré.

Des sondages récents ont révélé qu’une majorité d’Américains craignent que cette technologie ne soit utilisée pour supprimer des emplois, augmenter les coûts pour les familles ou causer d’autres préjudices sociaux.

RETOUR DE LA PAUSE ESTIVALE

La Chambre des représentants des États-Unis a mis fin lundi à sa longue pause estivale. Les membres de la Chambre et du Sénat ont alors eu des discussions en privé pour déterminer s’il fallait ou non légiférer sur l’IA, en particulier après que Donald Trump eut déclaré qu’aucune mesure législative n’était nécessaire.

Le Congrès a déjà été critiqué par le passé pour son manque d’expertise collective nécessaire pour encadrer ou réglementer les entreprises technologiques.

S'adressant à Reuters, le sénateur républicain de l'Ohio Bernie Moreno a déclaré: “Ce processus législatif prend tellement de temps. Imaginez l'IA dans quatre ans. Nous traitons de sujets qui ne seront même plus d'actualité dans quatre ans.”

Dans plusieurs États, des habitants ont également contesté des projets de construction de nouveaux centres de données, un élément essentiel de l’essor de l’IA. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié en juin , 77% des Américains craignent que les centres de données fonctionnant à l’IA n’entraînent une hausse des coûts d’électricité.

Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic , a retenu l’attention du public la semaine dernière en annonçant sa démission de l’entreprise, en partie parce que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Mardi également, Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a exprimé ses soupçons concernant les entreprises d’IA qui sollicitent des dérogations aux lois sur la concurrence tout en faisant pression en faveur de nouvelles réglementations.