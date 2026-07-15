Le Sénat demande à Clayton, le candidat de Trump au poste de directeur du renseignement, de s'expliquer sur les assignations à comparaître visant des journalistes

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* Les parlementaires prévoient d'interroger Clayton au sujet des assignations à comparaître visant des journalistes du New York Times

* Trump a reporté l'audition de Clayton le mois dernier afin de faire pression sur le Congrès au sujet du projet de loi sur l'identification des électeurs

* De nombreux législateurs des deux partis souhaitent vivement que Clayton remplace Bill Pulte, directeur par intérim du renseignement national

(Actualisation: début de l'audition) par Patricia Zengerle, Jonathan Landay et Luc Cohen

Jay Clayton, candidat désigné par le président Donald Trump au poste de directeur du renseignement national, a comparu mercredi lors de son audition de confirmation reportée, et les législateurs ont déclaré qu’ils comptaient l’interroger sans ménagement sur les récentes assignations à comparaître qu’il a délivrées à des journalistes du New York Times dans le cadre de ses fonctions actuelles de procureur fédéral en chef de Manhattan.

Le mois dernier, le président républicain a semé le doute sur la confirmation de Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national en ordonnant le report soudain de son audition devant la commission sénatoriale du renseignement, dans le but de forcer le Congrès à adopter un projet de loi strict sur l’identification des électeurs.

Connue sous le nom de "SAVE Act", cette mesure électorale reste bloquée au Congrès, où elle ne bénéficie pas du soutien nécessaire pour être adoptée par le Sénat. Alors que l’administration affirme que cette législation est nécessaire pour protéger la sécurité électorale, les associations de défense du droit de vote estiment qu’elle priverait de leurs droits électoraux des millions d’Américains qui n’ont pas facilement accès à un passeport ou à un acte de naissance.

Avant la décision de Trump, les démocrates semblaient globalement disposés à approuver la nomination de Clayton, dans l’espoir de remplacer rapidement le directeur par intérim du renseignement national (DNI), Bill Pulte, un proche allié de Trump qui avait auparavant occupé le poste de directeur de l’Agence fédérale de financement du logement et qui n’avait aucune expérience en matière de sécurité nationale. Pulte avait remplacé Tulsi Gabbard , qui avait démissionné de ses fonctions en mai.

Clayton a toutefois suscité des inquiétudes parmi les législateurs démocrates après avoir émis vendredi des citations à comparaître ordonnant à plusieurs journalistes du New York Times de témoigner devant un grand jury fédéral, après qu’ils eurent publié des articles sur des problèmes de sécurité concernant le nouvel Air Force One de Trump, offert par le Qatar.

Le journal a qualifié cette mesure d'"escalade extraordinaire" dans les efforts de Trump pour intimider les journalistes, un point de vue partagé par certains sénateurs.

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole du ministère de la Justice n’a ni confirmé ni infirmé l’existence de ces citations à comparaître, mais a indiqué que l’administration, bien qu’elle ne vise pas les journalistes, s’inquiétait des fuites d’informations classifiées.

DES JOURNALISTES ASSIGNÉS À COMPARAÎTRE

"Je pense que l’une des questions qui se posent est la suivante: qu’en est-il de ces citations à comparaître visant des journalistes du New York Times, qui relèvent de sa juridiction? Quel est son engagement envers le Premier amendement?", a déclaré mardi à Reuters le sénateur Angus King du Maine, un indépendant siégeant avec les démocrates.

M. King, membre éminent de la commission du renseignement, a ajouté qu’il souhaitait également savoir si M. Clayton "s’acquittera de la mission la plus fondamentale de tout responsable du renseignement, à savoir dire la vérité sur ce que révèlent les renseignements, plutôt que ce que les décideurs politiques, y compris le président, veulent entendre".

Pourtant, les démocrates du Congrès — ainsi que certains républicains — sont impatients d’écarter M. Pulte du poste de directeur du renseignement national (DNI), qui supervise les 18 agences de renseignement américaines et a accès aux secrets les plus sensibles du pays.

Des législateurs sceptiques des deux partis ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque d’expérience de M. Pulte dans le domaine du renseignement et à sa réputation d’"instrumentaliser" son pouvoir au sein du gouvernement contre les adversaires politiques présumés de Trump. Les républicains au Congrès soutiennent généralement les candidats de Trump à la quasi-unanimité.

Depuis qu’il a pris ses fonctions par intérim le mois dernier, M. Pulte a annoncé plusieurs vagues de réductions d’effectifs.

Les législateurs espèrent également que le retrait de M. Pulte de son poste de chef des services de renseignement par intérim et la confirmation de M. Clayton contribueraient au renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (Foreign Intelligence Surveillance Act, ou FISA), qui autorise les forces de l’ordre à collecter des renseignements étrangers sans autorisation judiciaire.

Trump continue de répéter des allégations infondées selon lesquelles le système électoral américain serait gangrené par la fraude, bien que son parti ait remporté la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants lors des élections de 2024.

Le président républicain a prévu de prononcer un discours à la nation jeudi soir au sujet de renseignements récemment déclassifiés concernant les enquêtes électorales et de ce que la Maison Blanche qualifie de vulnérabilités des machines à voter, a déclaré un responsable de l’administration.