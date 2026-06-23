Le Sénat américain vote la suspension de la guerre en Iran

Le Sénat américain, à majorité républicaine, a voté mardi pour suspendre l'action militaire des Etats-Unis contre l'Iran, sans que l'on sache immédiatement dans quelle mesure cette décision pourrait influencer le conflit alors que les deux pays ont entamé les négociations autour d'un protocole d'accord.

Le Sénat a voté en faveur de la suspension du conflit à 50 voix contre 48, imitant la Chambre des représentants plus tôt dans le mois, ce qui reflète l'impopularité grandissante de la guerre en Iran au sein même du camp de Donald Trump.

(Reportage de Patricia Zengerle; version française Zhifan Liu)