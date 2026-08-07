Le Sénat américain approuve un paquet de sanctions contre la Russie

Le Sénat américain a adopté vendredi à une large majorité un projet de loi prévoyant d'importantes sanctions contre la Russie, ouvrant la voie à son examen par la Chambre des représentants dès le mois prochain.

Cette législation était soutenue de longue date par le défunt sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham, l'un des plus farouches défenseurs de l'Ukraine au Capitole, mort le mois dernier. Elle comprend également des sanctions contre l'Iran.

Introduite pour la première fois en avril 2025, elle n'avait pas été soumise jusqu'ici au vote des élus par les dirigeants républicains du Congrès en raison de l'opposition du président américain, qui souhaitait conserver la mainmise sur les sanctions. Mais peu avant son décès le 11 juillet, Lindsey Graham avait dit être convenu avec Donald Trump de relancer le processus législatif.

La chambre haute s'est finalement prononcée par 86 voix pour et 11 voix contre le texte baptisé "Loi Lindsey O. Graham sur les sanctions contre la Russie et l'Iran".

Si elle est approuvée par la Chambre des représentants, la nouvelle législation permettrait au président d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% aux grands pays consommateurs d'énergie russe, notamment l'Inde, le Japon et certains pays de l'Union européenne.

(Patricia Zengerle; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)