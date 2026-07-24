Le secteur privé britannique renoue avec la croissance en juillet (PMI)

Le secteur privé britannique a renoué avec la croissance au mois de juillet, à en croire les premiers résultats de l'enquête S&P Global menée auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI "flash" composite a atteint 52,1 ce mois-ci, contre 49,3 en juin et 49,7 attendus par les économistes. Pour mémoire, le seuil des 50 points marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité.

S&P Global explique que l'économie britannique a profité d'un redressement de la demande grâce à une météo favorable et à l'effet lié à la Coupe du monde de football, qui a soutenu l'activité dans le secteur des bars et des restaurants.

Le cabinet de recherche économique évoque aussi une accalmie sur les prix due à la baisse temporaire des cours du pétrole sur fond de reflux des tensions géopolitiques.

Quelques signaux encourageants

L'indicateur PMI des services s'est établi à 51,8, après 48,8 en juin, tandis que l'indicateur PMI de l'industrie manufacturière s'est accru à 52,8 contre 52,5 le mois dernier.

D'après S&P Global, ces indicateurs suggèrent une accélération de la croissance en ce début de troisième trimestre.

Un autre indicateur paru dans la matinée, celui des ventes au détail, vient alimenter un certain optimisme concernant l'activité : celles-ci sont ressorties en hausse de 1% en juin, alors que le consensus les attendait un repli de 0,3%, une bonne surprise que l'ONS britannique attribue à une météo favorable, mais aussi à l'effet porteur des soldes d'été.