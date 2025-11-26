 Aller au contenu principal
Le secteur pharmaceutique US à surveiller
information fournie par AOF 26/11/2025 à 14:11

(AOF) - Dans un communiqué de presse, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont dévoilé des économies pour les seniors sur 15 médicaments majeurs contre le cancer et les maladies chroniques. L’économie nette pourrait être de 44%, soit 12 milliards de dollars, par rapport aux dépenses Medicare négociées l’an dernier sur 15 médicaments largement utilisés pour traiter le cancer et d’autres maladies chroniques graves. Ces économies résultent de l’action agressive menée par l’administration Trump pour obtenir des prix plus bas pour les bénéficiaires de Medicare.

Les investisseurs garderont un œil sur les titres des grands laboratoires comme Eli Lilly, Abbvie, Biogen, Merck, Pfizer ou Moderna .

Valeurs associées

ABBVIE
231,800 USD NYSE +1,02%
BIOGEN
181,9600 USD NASDAQ +2,91%
ELI LILLY & CO
1 109,940 USD NYSE +4,07%
MERCK
105,650 USD NYSE +5,23%
MODERNA
24,7500 USD NASDAQ +2,48%
PFIZER
25,715 USD NYSE +1,90%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

