Le secteur pharmaceutique US à surveiller

(AOF) - Dans un communiqué de presse, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont dévoilé des économies pour les seniors sur 15 médicaments majeurs contre le cancer et les maladies chroniques. L’économie nette pourrait être de 44%, soit 12 milliards de dollars, par rapport aux dépenses Medicare négociées l’an dernier sur 15 médicaments largement utilisés pour traiter le cancer et d’autres maladies chroniques graves. Ces économies résultent de l’action agressive menée par l’administration Trump pour obtenir des prix plus bas pour les bénéficiaires de Medicare.

Les investisseurs garderont un œil sur les titres des grands laboratoires comme Eli Lilly, Abbvie, Biogen, Merck, Pfizer ou Moderna .