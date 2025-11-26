Meta dénonce les exigences antitrust "aberrantes" de l'UE concernant les données de Facebook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Meta Platforms s'en est pris mercredi aux régulateurs de la concurrence de l'UE pour ce qu'elle a qualifié de demandes d'informations "aberrantes" au cours de deux enquêtes menées il y a quatre ans, soulignant ainsi le refus croissant des entreprises de répondre à ce qu'elles considèrent comme des demandes réglementaires disproportionnées.

Meta, qui avait précédemment comparé ces demandes de l'UE concernant son réseau social Facebook et ses petites annonces en ligne à un chalutier de pêche , a déclaré que la question était de savoir s'il y avait une limite au pouvoir des régulateurs et s'il existait un contrôle judiciaire efficace sur ces derniers.

Le géant américain de la technologie a contesté les demandes de la Commission européenne devant une juridiction inférieure, mais n'a pas réussi à convaincre les juges , ce qui l'a incité à faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute instance européenne.

Les documents visés par les demandes de l'UE comprenaient des rapports d'autopsie de membres de la famille, des bulletins scolaires d'enfants, des informations sur des individus et leurs familles, et même des détails de sécurité, a déclaré l'avocat de Meta, Daniel Jowell, au panel de cinq juges.

"Ce type de demandes aberrantes, intrusives et disproportionnées n'aurait jamais dû être formulé", a-t-il déclaré.

Jowell a déclaré que la question fondamentale était de savoir si la portée du pouvoir de la Commission d'exiger des documents numériques "est effectivement illimitée, ou si elle est guidée d'une manière qui respecte les principes de nécessité, de proportionnalité et le droit fondamental à la vie privée".

Meta a déclaré que la Commission avait utilisé environ 2 500 termes de recherche dans l'affaire des données et environ 600 termes de recherche dans l'affaire de la place de marché, l'obligeant à produire près d'un million de documents.

L'avocat de la Commission, Giuseppe Conte, a rejeté les arguments de Meta, affirmant que l'autorité de la concurrence de l'UE avait largement suivi l'approche de l'entreprise dans la définition des termes de recherche.

"Une grande partie des termes de recherche des décisions contestées sont les mêmes que ceux que Meta a sélectionnés de sa propre initiative pour préparer sa réponse à la décision de mars 2019", a-t-il déclaré.

"La Commission et toutes les autorités de la concurrence du monde entier ont pour pratique courante de demander à l'entreprise faisant l'objet de l'enquête de produire des documents répondant aux termes de recherche", a déclaré Conte.

Il a également contesté le grand nombre de termes de recherche allégués par Meta, affirmant qu'il s'agissait de centaines et non de milliers.

La Cour devrait se prononcer l'année prochaine.

L'année dernière, l'autorité européenne de la concurrence a infligé à Meta une amende de 797,7 millions d'euros (923,6 millions de dollars) pour avoir lié son service de petites annonces en ligne Facebook Marketplace à son réseau social personnel Facebook et avoir imposé des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne.

Les affaires sont Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Marketplace) C-496/23 P et Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Data) C-497/23 P.

(1 $ = 0,8637 euros)