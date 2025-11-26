Carburant : les prix à la pompe devraient augmenter de 4 à 6 centimes en 2026 pour financer la transition énergétique

Les certificats d'économie d'énergie, qui orientent l'argent privé vers la transition énergétique vont coûter plus cher au secteur pétrolier à partir du 1er janvier 2026.

( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

La décision du gouvernement de revoir à la hausse les obligations des fournisseurs d'énergie dans le cadre des "certificats d'économies d'énergie" (CEE) va provoquer une augmentation de 4 à 6 centimes par litre de carburant dès le 1er janvier, estime mercredi 26 novembre l'Union française des industries pétrolières (Ufip).

Créés par une loi de 2005, ils reposent sur le principe du pollueur-payeur : les fournisseurs d'énergie et vendeurs de carburants financent des opérations ou des travaux visant à réduire la consommation d'énergie et/ou améliorer l'efficacité énergétique. Concrètement, le professionnel accorde une prime à un ménage ou une entreprise pour remplacer par exemple une chaudière au fioul pour une pompe à chaleur électrique, en échange de quoi ce fournisseur obtient un CEE et échappe à des pénalités . Les opérations peuvent être réalisées par les fournisseurs eux-mêmes ou par les clients.

Cette obligation est revue à la hausse par le gouvernement à compter du 1er janvier.

De ce fait, "je m'attends à ce que les prix à la pompe augmentent (...) de l'ordre de 4 à 6 centimes par litre", a déclaré à l' AFP Olivier Gantois, directeur de l'Ufip Énergies et mobilités, qui indique que ce dispositif pèse actuellement d'environ 11 centimes dans le prix du litre de carburant.

Le marché des carburants "n'est pas régulé"

À la différence du gaz et de l'électricité, le marché des carburants "n'est pas régulé", rappelle-t-il et donc, chaque distributeur décidera indépendamment des autres du niveau du prix qu'il pratiquera. Il est néanmoins "certain" qu'une telle augmentation, "donc de 4 à 6 centimes, devrait être répercutée", étant donné que "les marges nettes des distributeurs, ce qui reste dans leur poche, sont de l'ordre de 1 à 2 centimes d'euro".

Donc, les 11 centimes que pèsent aujourd'hui ces CEE dans le prix du litre de carburant "devraient devenir 15 à 17 centimes, et ça c'est dès le 1er janvier", puisque le dispositif s'applique sur "tous les volumes d'énergie vendus en 2026, donc dès le premier janvier, les obligations vont augmenter de cet ordre de grandeur".

Le dispositif représente une manne de 4 à 6 milliards d'euros chaque année -6 milliards en 2025- et pèsera donc plus de 8 milliards d'euros à partir de 2026, selon un décret du ministère de l'Économie publié début novembre. Plus de 200 types d'économies d'énergie sont éligibles aux CEE , également accessibles aux copropriétés et aux entreprises qui souhaitent rénover énergétiquement un bâtiment, ou financer des équipements industriels ou agricoles.

Le prix du litre de gazole s'élevait en moyenne au vendredi 21 novembre à 1,697 euro le litre, celui du super SP95-E10 à 1,707 euro le litre, selon le dernier relevé du ministère de la Transition écologique.