Le secteur énergétique britannique s'apprête à conclure de nouveaux accords dans un contexte de fiscalité élevée et de prix du pétrole élevés

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* La vente prévue par BP de ses actifs en mer du Nord pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, selon certaines estimations

* Au Royaume-Uni, le taux d’imposition en amont atteint 78 % en vertu de la « Energy Profits Levy » (taxe sur les bénéfices énergétiques) introduite en 2022

* Les analystes citent le vieillissement des gisements et les coûts élevés comme facteurs favorisant une consolidation accrue

(Mise à jour du titre, ajout d'un commentaire du directeur général de BP au paragraphe 32 et de la réaction de Greenpeace aux paragraphes 23 et 24)

par Muvija M

Les avantages fiscaux et les prix élevés de l’énergie vont favoriser une consolidation accrue des gisements de pétrole et de gaz britanniques en mer du Nord, après une vague de transactions cette année, ont déclaré 11 analystes du secteur et banquiers.

La hausse des prix du pétrole et du gaz LCOc1 , qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années en raison des perturbations liées à la guerre américano-israélienne contre l’Iran , a généré d’énormes liquidités pour le secteur, qui a publié ses résultats cette semaine.

Mais ces hausses de prix ont également alimenté l’inflation pour l’ensemble de la population, renforçant ainsi la volonté de gagner en envergure pour justifier la production dans le bassin mature de la mer du Nord, que le gouvernement britannique considère comme une source d’approvisionnement nationale sûre.

Les fusions-acquisitions dans le secteur pétrolier et gazier impliquant une cible ou un acquéreur britannique ont atteint 19,6 milliards de dollars depuis le début de l’année, dépassant les 16,5 milliards de dollars enregistrés pour l’ensemble de l’année 2025, selon les données de LSEG. Cela fait de 2026 l’année la plus active depuis au moins 2022, lorsque l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie avait entraîné une précédente crise énergétique.

PRESSION EN FAVEUR DES FUSIONS

Parmi les analystes et banquiers interrogés par Reuters, James McCormack, de la banque d’investissement et du cabinet d’études Cavendish, a déclaré que le vivier d’acheteurs potentiels était relativement restreint, mais que cela n’excluait pas d’autres transactions.

Il a décrit la mer du Nord britannique comme “un marché de plus en plus concentré en ce qui concerne les acquéreurs crédibles disposant du bilan, de la capacité fiscale et des moyens de démantèlement nécessaires pour mener à bien des transactions importantes”.

Les coûts relatifs étant particulièrement élevés dans les gisements de pétrole et de gaz vieillissants, Cavendish a indiqué dans un rapport publié en septembre que la pression en faveur des fusions s’intensifiait.

“Les entreprises capables d’offrir diversification, liquidité et capitaux de développement bénéficient de valorisations élevées, tandis que les opérateurs de petite taille subissent une pression croissante pour fusionner, lever des capitaux sur des marchés plus vastes ou accepter des offres de rachat”, a-t-il précisé.

Alexander Franke, consultant en énergie chez Oliver Wyman, a également prédit que la nécessité de maîtriser les coûts stimulerait l’activité, tout en précisant que le rythme dépendrait des perspectives du cours du pétrole.

Toute chute inattendue des prix de l’énergie pourrait dissuader les acheteurs, tandis que des hausses soutenues pourraient stimuler les flux de trésorerie et le financement des acquisitions.

LE TAUX D'IMPOSITION BRITANNIQUE RENFORCE LES ARGUMENTS EN FAVEUR DES OPÉRATIONS

La fiscalité britannique constitue une incitation supplémentaire à optimiser l’efficacité, ont déclaré les banquiers et les analystes.

Une taxe sur les bénéfices du secteur de l’énergie, introduite par le précédent gouvernement conservateur et alourdie sous l’actuel gouvernement travailliste, a porté le taux d’imposition nominal des activités pétrolières et gazières en amont au Royaume-Uni à 78 %.

“On a assisté à de nombreuses opérations de consolidation motivées par des considérations fiscales ces dernières années”, a déclaré Greig Aitken, directeur de la recherche sur les entreprises chez Wood Mackenzie.

D'autres ont également souligné l'avantage d'économies d'échelle dans le contexte fiscal.

“Il y a toujours une raison valable pour que deux acteurs britanniques de la mer du Nord s’associent, afin que la société issue de cette fusion puisse bénéficier des crédits d’impôt ainsi que des synergies opérationnelles”, a déclaré Tony White, du cabinet de conseil MKI.

UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE POURRAIT INCITER LES INVESTISSEURS À MARQUER UNE PAUSE

Outre l’imprévisibilité des prix de l’énergie, les décisions d’investissement sont compliquées par l’incertitude liée à la politique gouvernementale.

Le gouvernement britannique a affirmé qu’il restait déterminé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, mais il a approuvé en début de mois le développement du gisement gazier de Jackdaw en mer du Nord.

Dans sa déclaration budgétaire d’automne publiée mercredi, il a réitéré son engagement à long terme à maintenir le pétrole et le gaz dans le mix énergétique, bien qu’il n’ait annoncé aucune nouvelle mesure concernant le secteur pétrolier et gazier.

La décision concernant Jackdaw fait suite à des années de débat: les défenseurs de l’environnement affirmaient qu’il n’y avait aucune justification à investir dans la production de combustibles fossiles, tandis que d’autres soutenaient que le projet créerait des emplois et constituerait une source nationale de gaz naturel à un coût environnemental moindre que les approvisionnements importés.

“Miser davantage sur le pétrole et le gaz va à l’encontre de ce dont nous avons besoin pour assurer notre sécurité énergétique. Cela nous enferme dans le même système défaillant, caractérisé par des factures élevées, des marchés volatils et une dépendance vis-à-vis des dictateurs des énergies fossiles”, a déclaré Philip Evans, militant de Greenpeace.

Il a fait valoir que cet argent serait mieux utilisé dans les services publics et les infrastructures afin d’aider les communautés à faire face aux effets du changement climatique.

LA VENTE DES ACTIFS DE BP EN MER DU NORD

Depuis des années, les plus grandes compagnies pétrolières se retirent de la mer du Nord, dont les gisements vieillissent, pour se concentrer sur des prospects plus prometteurs ailleurs.

Shell SHEL.L a choisi de gérer ses activités restantes en mer du Nord par le biais de partenariats et de coentreprises, notamment la création d’Adura avec la société norvégienne Equinor EQNR.OL .

BP BP.L , dernier grand groupe à maintenir une présence significative en mer du Nord, a annoncé en juillet dernier son intention de vendre ses gisements de pétrole et de gaz dans ce bassin, dans le cadre d’une refonte de son portefeuille visant à améliorer sa rentabilité.

Les analystes estiment que cette vente pourrait rapporter 2 milliards de dollars et déclencher une nouvelle vague de consolidation.

“L’acheteur sera très probablement un autre acteur de la consolidation en mer du Nord. La valeur de la transaction dépendra davantage des synergies en matière d’infrastructures et de fiscalité que des seules réserves”, a déclaré M. McCormack, de Cavendish, citant les sociétés britanniques EnQuest, NEO NEXT+ et Ithaca comme acheteurs potentiels.

La prochaine phase d’appel d’offres aura lieu en décembre, a indiqué une source proche du dossier. BP n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.

S’exprimant vendredi après la publication par la société de résultats trimestriels records , la directrice générale de BP, Meg O’Neill, s’est dite “ravie ” de l’intérêt suscité par ces actifs.

Amjad Bseisu, directeur général d’EnQuest, a déclaré qu’il était intéressé par ces actifs. La société n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.

Ithaca a refusé de commenter, tandis que NEO NEXT+ n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

LE DÉBUT D’UN CYCLE DE CONSOLIDATION PLUS LARGE

Des sociétés cotées au Royaume-Uni ont fait l'objet d'offres concurrentes, notamment de la part d'acquéreurs potentiels internationaux. Genel Energy GENL.L , cotée à Londres, a relevé en septembre son offre à 436 millions de dollars pour la société britannique Capricorn Energy CNE.L , surenchérissant ainsi sur la société norvégienne DNO DNO.OL .

En août, la société israélienne Ratio Petroleum RTPTp.TA a surenchéri sur Serica Energy en proposant une offre améliorée de 196 millions de dollars pour Pharos Energy

PHARP.L . Serica SER.L a déclaré qu’elle continuait à évaluer des opportunités d’acquisition tant en mer du Nord britannique que sur les marchés internationaux.

Ce mois-ci, Gulf Keystone Petroleum GKP.L et ShaMaran Petroleum SNMS.OL ont annoncé une fusion par échange d’actions d’une valeur de 601 millions de dollars , tandis qu’Ithaca

ITH.L a accepté d’acheter trois actifs pétroliers offshore à la société canadienne Suncor SU.TO pour 1,2 milliard de dollars canadiens (soit 853,49 millions de dollars).

Même la directrice générale de Pharos, Katherine Roe, ancienne banquière d’affaires, s’est dite surprise par la guerre d’enchères autour de la société.

Elle a déclaré à Reuters que la hausse des coûts et la diversification limitée exposaient davantage les petits producteurs aux risques politiques, opérationnels et liés aux prix de l’énergie, mais que la consolidation pouvait améliorer l’efficacité et les rendements pour les investisseurs.

“Recevoir une offre en numéraire avec une prime de 30 % et bénéficier d’une liquidité qui n’est tout simplement pas accessible au quotidien est… le meilleur résultat possible pour les actionnaires”, a déclaré Mme Roe.