Le secteur de l'énergie progresse grâce à la hausse du pétrole et à l'avancée de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,4%, les prix du pétrole étant en hausse, tandis que Wall Street progresse après des données optimistes sur l'emploi et les bons résultats de Nvidia

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 1,35 % à 64,38 $/baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 augmente de 1,5 % à 60,31 $/baril

** Les prix du pétrole sont en hausse, stimulés par une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis et par un rallye plus large des actions

O/R .N

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N augmentent de ~1%

** Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et Baker Hughes BKR.O progressent entre 2,7 % et 3,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,5%

** La société de services pétroliers SLB.N augmente d'environ 1%