NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 926,00
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le secteur de l'énergie progresse grâce à la hausse du pétrole et à l'avancée de Wall Street
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,4%, les prix du pétrole étant en hausse, tandis que Wall Street progresse après des données optimistes sur l'emploi et les bons résultats de Nvidia

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 1,35 % à 64,38 $/baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 augmente de 1,5 % à 60,31 $/baril

** Les prix du pétrole sont en hausse, stimulés par une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis et par un rallye plus large des actions

O/R .N

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N augmentent de ~1%

** Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et Baker Hughes BKR.O progressent entre 2,7 % et 3,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,5%

** La société de services pétroliers SLB.N augmente d'environ 1%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
49,0800 USD NASDAQ +1,24%
CHEVRON
151,040 USD NYSE -0,44%
DEVON ENERGY
35,915 USD NYSE +1,81%
DIAMONDBACK ENG
150,0200 USD NASDAQ +0,89%
EXXON MOBIL
117,715 USD NYSE +0,32%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
HALLIBURTON
26,260 USD NYSE -0,74%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
133,760 USD NYSE -0,54%
Pétrole Brent
63,10 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
58,76 USD Ice Europ -1,29%
SLB
35,810 USD NYSE -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

