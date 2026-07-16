Le secteur aérien américain exhorte le Congrès à débloquer 20 milliards de dollars pour la modernisation du contrôle aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le secteur aérien américain a exhorté mercredi le Congrès à débloquer 20 milliards de dollars afin de mener à bien un vaste programme visant à moderniser le système de contrôle aérien américain, vieillissant, et à réduire les perturbations systémiques du trafic aérien.

Une coalition du secteur aéronautique, regroupant des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques, des aéroports, des syndicats et d’autres acteurs, a déclaré que ces 20 milliards de dollars étaient nécessaires pour remplacer ou moderniser des centaines d’installations de contrôle aérien vieillissantes, déployer des technologies de pointe pour les contrôleurs et développer des outils avancés de gestion du trafic aérien afin d’améliorer la sécurité et de réduire les retards.

L’année dernière, le Congrès avait alloué 12,5 milliards de dollars à ce projet visant à remplacer les technologies obsolètes et à renforcer les tours de contrôle en sous-effectif. Une grande partie des nouvelles dépenses proposées vise à développer de nouveaux logiciels susceptibles de rendre le transport aérien beaucoup plus efficace.

"Le système aéronautique de notre pays est un atout national essentiel, mais il est soumis à une pression croissante", indique la lettre signée par Boeing, Airbus, Airlines for America, l’U.S. Travel Association, l’Air Pilots Association et des dizaines d’autres organisations.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters en avril qu’il sollicitait 10 milliards de dollars pour la prochaine phase, après que le ministère américain des Transports eut initialement demandé environ 19 milliards de dollars au Congrès. Sean Duffy a indiqué qu’il espérait obtenir le reste ultérieurement.

Le sénateur républicain Jerry Moran a déclaré mercredi que le Congrès pourrait allouer davantage de fonds à ce projet dans le cadre d’un projet de loi de financement qui sera présenté dans le courant de l’année.

Le système de télécommunications du trafic aérien de la FAA a été frappé par une série de défaillances, notamment de graves pannes affectant le trafic de l’aéroport de Newark l’année dernière. Les 12,5 milliards de dollars initiaux faisaient suite à des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards de vols, dus en grande partie à une technologie obsolète et à des tours de contrôle en sous-effectif.

Un rapport de 2023 indiquait que le système de communication de la FAA était obsolète depuis des années et qu’il n’était plus possible de se procurer des pièces de rechange pour de nombreux systèmes. Sur les 138 systèmes de télécommunications de contrôle du trafic aérien de la FAA, 51 n’étaient plus viables, selon un autre rapport.

La FAA a déclaré que d’ici fin 2028, les aéroports disposeront de 5 000 nouvelles connexions réseau haut débit par fibre optique, satellite et sans fil, de 27 000 nouvelles radios et de 612 radars de dernière génération.