Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, déclare que les États-Unis souhaitent que le pétrole vénézuélien circule à nouveau

Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que le gouvernement des États-Unis souhaitait rétablir le flux de pétrole vénézuélien et créer les conditions nécessaires à l'entrée des compagnies pétrolières américaines dans le pays.
Ces commentaires ont été faits lors de la conférence Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities à Miami.
