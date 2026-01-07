Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, déclare que les États-Unis souhaitent que le pétrole vénézuélien circule à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que le gouvernement des États-Unis souhaitait rétablir le flux de pétrole vénézuélien et créer les conditions nécessaires à l'entrée des compagnies pétrolières américaines dans le pays.

Ces commentaires ont été faits lors de la conférence Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities à Miami.