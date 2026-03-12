Baisse de l'action Adobe : le directeur général Narayen quitte ses fonctions après la nomination de son successeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du fabricant de Photoshop, Adobe

ADBE.O , chutent de 6,3 % à 252,84 $ après la fermeture des marchés

** Shantanu Narayen, directeur général d'Adobe depuis plus de 18 ans, quittera ses fonctions après la nomination d'un successeur

** Narayen restera président du conseil d'administration

** ADBE prévoit un chiffre d'affaires de 6,43 milliards de dollars à 6,48 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 6,43 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 6,40 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 6,28 milliards de dollars

** Les actions ont baissé d'environ 22% depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi