 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baisse de l'action Adobe : le directeur général Narayen quitte ses fonctions après la nomination de son successeur
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du fabricant de Photoshop, Adobe

ADBE.O , chutent de 6,3 % à 252,84 $ après la fermeture des marchés

** Shantanu Narayen, directeur général d'Adobe depuis plus de 18 ans, quittera ses fonctions après la nomination d'un successeur

** Narayen restera président du conseil d'administration

** ADBE prévoit un chiffre d'affaires de 6,43 milliards de dollars à 6,48 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 6,43 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 6,40 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 6,28 milliards de dollars

** Les actions ont baissé d'environ 22% depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi

Valeurs associées

ADOBE
269,7800 USD NASDAQ -1,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank