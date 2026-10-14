Le secrétaire américain aux Transports rencontre les directeurs généraux de Boeing et de GE pour discuter des efforts de réforme de la certification des aéronefs

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 10)

par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, rencontre ce mercredi les directeurs généraux des principales entreprises aérospatiales, notamment Boeing BA.N et GE GE.N , afin de discuter de ses efforts visant à réformer la certification des nouveaux avions, ont indiqué des responsables.

Le 30 septembre, M. Duffy a déclaré vouloir accélérer la certification des nouveaux avions de Boeing et d’autres constructeurs, invoquant des préoccupations liées à la concurrence chinoise. L’homologation d’un nouvel avion peut prendre cinq ans, voire plus, et nécessite des essais approfondis, la collecte de nombreuses données ainsi qu’une documentation exhaustive. En juin, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a proposé des modifications visant à moderniser et à accélérer la certification des nouveaux avions commerciaux .

Un porte-parole de M. Duffy a confirmé qu’il rencontrait des dirigeants du secteur. Boeing et GE ont refusé de commenter.

« Si nous ne parvenons pas à adopter un rythme différent en matière de certification, nous allons perdre. La Chine va nous devancer. Nous allons perdre, non pas parce que nous manquons d’innovation », a déclaré M. Duffy aux journalistes le mois dernier, avertissant que les capitaux privés n’investiraient pas dans l’innovation, car l’obtention des autorisations prendrait une décennie.

Cette initiative pourrait donner un coup de pouce à des constructeurs tels que Boeing BA.N , Airbus AIR.PA , Embraer

EMBJ3.SA et Bombardier BBDb.TO .

Il a fallu plus de huit ans à Boeing pour obtenir la certification du 737 MAX 7, un modèle plus petit, qui a finalement été approuvé en août. La certification du 777X accuse un retard de plus de cinq ans par rapport au calendrier initial de Boeing.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a plaidé en faveur de réformes du processus de certification et a révélé plus tôt cette année que l’agence menait plusieurs projets en collaboration avec le secteur « afin d’étudier comment rationaliser le processus ».

L’ancien directeur de la FAA, Mike Whitaker, avait déclaré à Reuters en 2024 que l’agence envisageait d’utiliser des technologies plus performantes pour rationaliser le processus.

C’est Reuters qui a été le premier à faire état des changements prévus par la FAA en septembre, révélant que l’agence comptait réduire le nombre d’« exemptions, de conditions spéciales et de conclusions relatives à un niveau de sécurité équivalent requises au cours du processus de certification ».

M. Duffy a également appelé à une plus grande participation des nouveaux acteurs dans le secteur spatial commercial. « Ce secteur doit être plus dynamique. Nous avons besoin de plus de concurrence, de plus d’acteurs », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement s’efforce également d’accélérer le rythme dans le domaine spatial afin de stimuler l’innovation.