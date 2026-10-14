Les partenaires sociaux revalorisent de 1,4% les retraites complémentaires du privé

Manifestation de retraités à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires pour une revalorisation "maximum" des pensions complémentaires, le 14 octobre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Les partenaires sociaux, co-gestionnaires du régime de retraite des salariés du privé (Agirc-Arrco) ont décidé mercredi de revaloriser de 1,4% les pensions pour 2027, après un gel en 2026 pour cause d'échec des discussions.

La revalorisation, qui concerne 14 millions de retraités, aura lieu le 1er novembre, a appris l'AFP de sources concordantes.

"On aurait aimé une revalorisation plus importante (...) mais on a agi en responsabilité pour revaloriser les pensions des retraités avec une augmentation certaine et immédiate", a déclaré à l'AFP Fabien Guimbretière, secrétaire national de la CFDT, chargé des retraites.

Pour "mettre la pression" avant ce conseil d'administration crucial, entre 200 et 300 retraités avaient manifesté à la mi-journée place de la Bastille, à Paris, sous des drapeaux des syndicats CGT, FSU et Solidaires, et d'autres dans plusieurs villes de France, réclamant une hausse poussée "au maximum" pour préserver leur pouvoir d'achat.

Chaque année, les représentants du personnel et des employeurs, qui gèrent l'Agirc-Arrco, se réunissent pour déterminer le taux d'évolution des pensions versées aux 14 millions d'assurés, en tenant compte des prévisions d'inflation et de la conjoncture économique.

Ces pensions complémentaires, qui représentent une part très variable de la pension totale - schématiquement 30% pour les salaires faibles et 60% pour les cadres - sont revalorisées au 1er novembre et non début janvier comme celles du régime général.

Dans un contexte politique tendu, sur fond de gel envisagé d'une large partie des pensions de base en 2027, les partenaires sociaux avaient cette fois multiplié les échanges préparatoires depuis la fin de l'été.

Manifestation de retraités à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires pour une revalorisation "maximum" des pensions complémentaires, le 14 octobre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Leur marge de manœuvre était limitée, puisqu'aux termes des règles du régime, elle ne pouvait être comprise qu'entre 1,2% et 1,9%.

Le taux est déterminé en partant de l'inflation estimé par l'Insee (2% en 2026), à laquelle on retire 0,4 points.

Sur cette base, le conseil d'administration peut, en fonction de la santé du régime, élever ce taux jusqu'à l'inflation, ou lui retrancher 0,4 point supplémentaire, mais sans jamais dépasser l'augmentation du salaire moyen, estimée cette année à 1,9%.

L'an dernier, l'incapacité des cogestionnaires à se mettre d'accord, sur fond de tensions liées à la suspension de la réforme des retraites, avait conduit à une absence totale de revalorisation et ébranlé la confiance accordée aux partenaires sociaux pour administrer des dispositifs aussi importants. L'Agirc-Arrco est régulièrement présenté comme un modèle de paritarisme.

A six mois de l'élection présidentielle, les organisations syndicales et patronales, qui cherchent à relancer un dialogue social autonome, indépendant de l'Etat, jouaient gros ce mercredi.

"Pas un luxe"

"Il faut que les retraités puissent vivre dignement. Cette revalorisation n'est pas un luxe, quand on voit ce que coûte un loyer, les courses qui augmentent, les charges... Nous n'avons pas en France uniquement des retraités propriétaires avec une retraite énorme", a plaidé mercredi, dans la manifestation parisienne, Pauline Laby-Leclercq , secrétaire régionale de l'UNSA.

Dans la manifestation de retraités à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires pour une revalorisation "maximum" des pensions complémentaires, le 14 octobre 2026A protester holds a placard reading "Raise our pensions" and showing a cartoon of an elderly woman raising her cane, captioned "Defend our pensions?" and "Yes we cane!", as people gather at Place de la Bastille ahead of a march to the headquarters of supplementary pension scheme Agirc-Arrco, called by the CGT trade union to demand pensions be indexed to inflation after the 2026 freeze, in Paris, on October 14, 2026. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

"Quand vous avez eu zéro en 2025", et que le gouvernement prévoit dans son budget d'économiser 5,5 milliards d'euros sur les retraites "en gelant ou sous-indexant les pensions de base" en 2027 (pour ceux qui touchent plus de 1.260 euros), une hausse inférieure à l'inflation serait "inacceptable", a aussi jugé Cathy Tran-Phung-Co, secrétaire générale de l'UCR-CGT.

Accusé par les syndicats d'avoir fait capoter les discussions l'an dernier, en proposant une hausse de 0,2% et campant sur ses positions, le Medef devait "faire un effort", estimaient les manifestants.

De son côté, le Medef avait appelé à "faire preuve de responsabilité" pour "préserver durablement le régime", refusant "d'occulter le contexte", notamment "la dégradation" des indicateurs économiques et des finances publiques.

Pour chaque décision, les gestionnaires évaluent l'impact à long terme: ils doivent s'assurer de garder en réserve "six mois de versements" disponibles, à tout moment sur 15 ans.

Les réserves atteignent aujourd'hui plus de 90 milliards d'euros, soit dix mois de versements.

Tous les quatre ans, les partenaires sociaux renégocient les règles de pilotage pour garantir l'équilibre à long terme. Le dernier accord signé en 2023 couvrait initialement la période 2023-2026 mais restera en vigueur jusqu'après l'élection présidentielle.

De nouvelles négociations, à l'automne 2027, permettront de paramétrer la période 2027-2030.