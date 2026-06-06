Le secrétaire américain à l'Énergie estime que la baisse des prix de l'essence passera en fin de compte par un accord avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de l'interview et de la conférence de presse en Californie) par Nichola Groom

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré vendredi que la baisse des prix à la pompe nécessiterait en fin de compte un accord avec l'Iran afin d'augmenter le débit de pétrole dans le détroit d'Ormuz.

Wright a fait ces commentaires lors d'une visite à l'installation pétrolière et gazière de Sable Offshore SOC.N , près de Santa Barbara, en Californie, qui a repris ses activités cette année après que le président Donald Trump a invoqué la loi sur la production de défense datant de la guerre froide pour passer outre les lois de l'État.

Wright et le secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum ont profité de cet événement médiatique pour imputer aux politiques environnementales strictes de la Californie la responsabilité des prix exorbitants de l'essence dans l'État, qui avoisinent les 6 dollars le gallon .

L'administration est prête à prendre des mesures supplémentaires visant à faire baisser les prix de l'essence dans le Golden State, a déclaré Wright, et a cherché à dialoguer avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, sur les moyens d'aider les raffineries de pétrole de l'État en difficulté à la suite de deux fermetures récentes.

"La meilleure solution consiste à assouplir certaines des réglementations qui ont contraint les deux dernières à fermer", a-t-il déclaré. "J’ai bien sûr tenté d’engager un dialogue avec le gouverneur pour lui demander: pourquoi sacrifieriez-vous les Californiens sans aucun bénéfice, ni pour l’environnement, ni pour la sécurité économique de la Californie ?"

Interrogé sur ce qu’il faudrait pour faire baisser les prix de l’essence en forte hausse pour tous les Américains, Wright a répondu qu’il faudrait un accord avec l’Iran.

"La solution pour faire baisser les prix de l’essence et du diesel consiste à augmenter le débit de pétrole dans le détroit d’Ormuz", a-t-il déclaré lors d’une interview. "En fin de compte, cela passera par un accord avec l’Iran."

Il a ajouté que la hausse des prix de l’essence se justifiait par l’effort militaire visant à éliminer l’Iran en tant que menace nucléaire.

"Nous payons un supplément, mais nous résolvons un défi géopolitique majeur, une menace majeure pour la sécurité nationale, une menace majeure pour toute cette région du monde", a déclaré Wright. "C'est un coût pour lequel nous obtenons quelque chose en retour."

La Californie dispose d’une production régionale limitée et d’une connectivité minimale avec le centre de raffinage de la côte du Golfe. Il n’existe aucun pipeline acheminant du carburant vers la Californie depuis l’autre côté des Rocheuses.

Le bureau de Newsom n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.