Le S&P 500 termine en baisse après que Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était « terminé »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Broadcom en hausse après l'annonce par Apple d'un investissement de 30 milliards de dollars dans un accord sur les puces

* Les déclarations de Trump sur l'Iran font grimper les cours du pétrole

* Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de PIB mondial

* S&P 500: -0,28 %, Nasdaq: +0,20 %, Dow: -1,09 %

par Noel Randewich

Le S&P 500 a clôturé en baisse mercredi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était « hors de », tandis que Broadcom menait la hausse parmi les valeurs du secteur des puces électroniques, récemment malmenées.

S'exprimant lors d'un sommet de l'Otan en Turquie, M. Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre les négociations avec l'Iran et a averti que Washington mènerait probablement de nouvelles frappes dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les propos de Trump ont marqué le dernier revers en date dans ces négociations en dents de scie, oscillant entre menaces d’escalade et espoirs de solution diplomatique, laissant les investisseurs désorientés par plusieurs faux départs vers un accord de paix.

« La durée est ici le facteur clé. Combien de temps cela va-t-il durer? », a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. « Si nous constatons des dégâts sur les infrastructures iraniennes, le marché pourrait devoir réagir plus vivement, car il y aura probablement des représailles iraniennes. » L’ SPCX.O de SpaceX a reculé de 0,8 % à 148,38 dollars, soit le cours de clôture le plus bas de l’entreprise spécialisée dans les satellites et les fusées depuis son introduction à Wall Street le 12 juin.

Les MSFT.O de Microsoft et d’Alphabet GOOGL.O ont chacune reculé de plus de 1 %, tandis que Meta Platforms META.O a perdu 2 %.

Contribuant à maintenir le Nasdaq en territoire positif, Broadcom AVGO.O a bondi de 4,8 % après qu’ Apple AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu plus tôt cette semaine avec le fabricant de puces.

« Chaque fois qu’Apple annonce qu’elle utilise votre équipement, c’est plutôt positif — surtout quand on sait que 2,5 milliards d’appareils Apple sont entre les mains d’utilisateurs à travers le monde », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth. L’ NVDA.O de Nvidia a progressé de 3,65 % après que *The Information* a rapporté que la Chine prévoyait d’autoriser ses principales entreprises spécialisées dans l’IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société. Le S&P 500 a reculé de 0,28 % pour clôturer la séance à 7 482,71 points.

Le Nasdaq a gagné 0,20 % à 25 870,65 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1,09 % à 52 348,39 points.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a progressé de 2,23 %.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur industriel .SPLRCI , en recul de 3,41 %, suivi par le secteur des matériaux .SPLRCM , qui a perdu 2,45 %.

Les cours du pétrole ont bondi à la suite des déclarations de Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 clôturant en hausse de 5,2 %. Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté, la vague de ventes s’étant étendue aux obligations.

US/

La dernière escalade du conflit menaçait de perturber la reprise boursière qui a permis à l’indice de référence S&P 500 de progresser d’environ 9 % depuis le début de l’année, malgré de fortes baisses après le début de la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait raviver les craintes d’inflation et compliquer davantage la tâche de la Réserve fédérale. Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix de l’énergie, ont chuté, la hausse des cours du pétrole attisant les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande. United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont toutes deux perdu plus de 1 %.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, Carnival

CCL.N perdant 3,9 % et Norwegian Cruise Line NCLH.N 1,9 %.

Mercredi, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les ramenant à 3 %, tout en mettant en garde contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient. Les craintes liées à l’inflation se sont intensifiées lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, les responsables ayant emboîté le pas au président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, pour adopter un communiqué de politique monétaire plus succinct, comme l’ont révélé mercredi les comptes rendus de la séance.

Selon le Fedwatch du CME, les opérateurs tablent sur une probable hausse des taux d’intérêt d’ici la réunion de la Fed en décembre. Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été trois fois et demie plus nombreux que ceux en hausse.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 17,8 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 23,0 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.