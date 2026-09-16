Le S&P 500 termine en baisse après la hausse des taux d'intérêt décidée par la Fed, qui laisse entrevoir de nouveaux resserrements monétaires

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* La Réserve fédérale américaine relève son taux directeur, comme prévu

* Le président de la Fed, M. Warsh, affirme que l'économie s'est renforcée, mais que l'inflation reste élevée

* Les ventes au détail du mois d'août ont dépassé les prévisions

* Le prix du brut américain clôture en baisse de plus de 3 %

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont connu une journée mouvementée mercredi, après que la Réserve fédérale a relevé son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans afin de lutter contre une inflation obstinément élevée, résultant de la flambée des prix du pétrole brut pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Dans son communiqué , la Fed a indiqué que sa décision avait été prise à l’unanimité et que de nouveaux resserrements étaient probables dans un avenir proche afin de provoquer une baisse plus rapide de l’inflation.

« Comme largement anticipé, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. « En réalité, la Fed semble unie dans la lutte contre l’inflation. »

Lors de la conférence de presse qui a suivi, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que l’économie américaine s’était renforcée depuis la dernière réunion de la Fed, mais que la tendance inflationniste ne s’était guère améliorée.

« La bonne nouvelle, c’est que (la Fed) ne pense pas que plusieurs hausses au cours des prochains mois auront un impact significatif sur la solidité globale de l’économie », a ajouté M. Detrick. « Dans le même temps, l’inflation se situe au-dessus de l’objectif de 2 % depuis maintenant cinq ans. »

Avant l’annonce de la Fed, les trois principaux indices boursiers américains gagnaient du terrain, grâce à un rebond du secteur des semi-conducteurs .SOX , ce qui a donné l’avantage au Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

Plus tôt dans la séance, les données solides sur les ventes au détail laissaient entrevoir que les consommateurs continuaient de dépenser, malgré une baisse du pouvoir d’achat due à la hausse des prix, notamment à la pompe.

Le conflit au Moyen-Orient s’est intensifié alors que des avions de combat saoudiens bombardaient le Yémen , tandis que les combattants houthis, soutenus par l’Iran, lançaient des drones et des missiles sur des villes saoudiennes, signe de l’extension de l’influence iranienne dans ce conflit qui ne cesse de s’amplifier.

Malgré cela, les cours du pétrole ont reculé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les craintes concernant des perturbations de l’approvisionnement. Le brut a progressé de plus de 20 % au cours des deux dernières semaines et demie.

Le contrat à échéance la plus proche du WTI CLc1 a clôturé en baisse de 3,2 % et celui du Brent LCOc1 de 2,7 %.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a perdu 33,48 points, soit 0,43 %, pour clôturer à 7 552,88 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 3,15 points, soit 0,00 %, à 25 978,43. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 608,42 points, soit 1,17 %, pour s'établir à 51 484,69.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de l’énergie .SPNY , pénalisé par la baisse des cours du brut, a enregistré la plus forte baisse en pourcentage.

Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont reculé ce jour-là, tandis que Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips

COP.N ont enregistré des baisses plus marquées.

Le secteur technologique a été soutenu par les actions des semi-conducteurs .SOX , qui ont enregistré leur première remontée significative depuis un appel conjoint lancé par des dirigeants du secteur de l’IA , appelant à un ralentissement du rythme des avancées technologiques et à une coordination des mesures de sécurité à l’échelle du secteur.

L’action Robinhood HOOD.O a chuté après que le Sénat américain n’a pas réussi à faire adopter une législation de grande envergure sur les cryptomonnaies, ce qui constitue un coup dur pour les entreprises du secteur des actifs numériques. Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a inculpé mardi deux anciens ingénieurs de Robinhood pour délit d’initié et utilisation abusive d’informations confidentielles.

Le titre Intel INTC.O a bondi à la suite d’un article indiquant que la société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS était en pourparlers avec l’entreprise au sujet de la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.

Le titre IBM IBM.N a reculé après que la société a annoncé qu’Anderon , sa division spécialisée dans les puces, avait signé un accord de financement avec le gouvernement américain.

Le constructeur aéronautique Boeing BA.N a reculé après que sa directeur général, Kelly Ortberg, a déclaré qu’il fallait « plus de temps que prévu » pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à 47 appareils par mois.