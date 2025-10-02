Le S&P 500 et le Nasdaq reculent après avoir atteint des records intrajournaliers, la dynamique s'essouffle

Indices: Dow en baisse de 0,15 %, S&P 500 en baisse de 0,14 %, Nasdaq en hausse de 0,11 %

Les agences d'évaluation du crédit chutent après que FICO a dévoilé un nouveau modèle de licence

Tesla abandonne ses premiers gains

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

L'indice de référence S&P 500 et l'indice Nasdaq à forte composante technologique ont reculé après avoir atteint des records intrajournaliers plus tôt dans la journée de jeudi, les investisseurs ayant bloqué leurs gains au cours d'une période pauvre en données, alors que la fermeture du gouvernement américain entrait dans sa deuxième journée.

Le recul rapide souligne la fragilité de l'élan du marché, les valorisations tendues et l'incertitude quant au manque de visibilité de la Réserve fédérale sur les données économiques gardant les traders sur le qui-vive.

"Si le shutdown dure plus de quelques jours, on pourrait voir un peu plus de volatilité autour des actions", a déclaré Anthony Saglimbene, stratégiste en chef du marché chez Ameriprise Financial.

Tesla TSLA.O a glissé de près de 2 % après des gains initiaux sur un rapport trimestriel solide sur les livraisons , alors que certains analystes ont signalé des risques pour les ventes dans les trimestres à venir en raison du retrait du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $.

Le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC a également baissé de 0,4 %, en passe de rompre sa série de quatre jours de hausse.

Par ailleurs, un rapport de la société internationale de reclassement Challenger, Gray & Christmas indique que les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en septembre, mais que les plans d'embauche depuis le début de l'année sont les plus bas depuis 2009. Ce rapport intervient au lendemain d'un rapport national sur l'emploi ADP plus faible que prévu, publié mercredi.

"Les deux montrent que le marché de l'emploi est en train de s'assécher", a déclaré Joe Mazzola, responsable des stratégies de trading et de produits dérivés chez Charles Schwab.

À 11:52 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 71,44 points, soit 0,15%, à 46 369,66, le S&P 500 .SPX a perdu 9,54 points, soit 0,14%, à 6 701,35 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 25,95 points, soit 0,11%, à 22 781,11.

Plus tôt dans la séance, les indices S&P et Nasdaq ont atteint leurs records intrajournaliers de 6 731,94 et 22 900,60, respectivement. Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 a grimpé à 23,1, son plus haut niveau depuis septembre 2020.

Le secteur technologique .SPLRCT , en hausse de 0,3%, a été le plus grand stimulant du S&P 500. Nvidia NVDA.O a progressé de 1 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices

AMD.O ont augmenté de 2 % et 3,2 %, respectivement.

Ces actions ont catapulté l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, et ont contribué à stimuler le Nasdaq. Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont chuté de 0,7 % et ont été le principal frein à l'évolution du S&P 500.

En ce qui concerne les actions, les agences d'évaluation du crédit Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N ont chuté de 9,2 % et 12 %, respectivement, après que FICO FICO.N a lancé un programme qui pourrait permettre aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès à des évaluations de crédit sans dépendre des agences. FICO a fait un bond de 18,9 % pour prendre la tête de l'indice de référence.

Occidental Petroleum OXY.N a déclaré qu'il vendrait sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars. Les actions du producteur de pétrole et de gaz ont chuté de 5,9 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,78 contre 1 sur le NYSE et de 1,25 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux records sur 52 semaines et 10 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 108 nouveaux records et 61 nouveaux records à la baisse.