La Bourse de Paris termine en nette hausse, poussée par l'optimisme des investisseurs

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse jeudi, poussée par l'envol de Stellantis et les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette de la place de Paris a terminé en nette hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars 2025, gagnant 89,68 points pour s'établir à 8.056,63 points. La veille, le CAC 40 avait terminé en hausse de 0,90%, à 7.966,95 points.

Malgré le manque de "force motrice principale", "une addition de bonnes nouvelles emporte les cours" et "renforce l'optimisme sur les marchés", commente Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

"Une publication ADP (sur l'emploi dans le secteur privé) particulièrement faible aux États-Unis a dopé les anticipations de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) d'ici la fin du mois", commente Daniela Sabin Hathorn, analyste de Capital.com.

D'après l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, le secteur privé a détruit 32.000 emplois aux États-Unis en septembre.

Ces données "faibles rassurent les marchés sur le fait que la Fed peut baisser ses taux et bénéficient à l'ensemble des Bourses", souligne Charlotte de Montpellier.

A l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire en septembre, c'est la dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis qui avait poussé la Fed à procéder à sa première baisse des taux d'intérêt de l'année, malgré une inflation persistante. Ces taux se situent désormais dans une fourchette comprise entre 4% et 4,25%.

"Tous les signaux et données négatifs du marché sont systématiquement ignorés et réinterprétés comme un argument en faveur de nouvelles baisses de taux directeurs aux États-Unis", relève pour sa part Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le titre Stellantis a profité jeudi de "données solides sur les ventes aux Etats-Unis, qui ont été fortes", relève Charlotte de Montpellier.

FCA US, filiale américaine du groupe Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, etc), a livré 324.825 véhicules sur le trimestre (+6% sur un an) avec les marques Ram, Fiat, Chrysler et Jeep en meneurs. Sur le seul mois de septembre, ses ventes ont bondi de 16%.

Les valeurs automobiles ont par ailleurs "été recherchées après un relèvement de recommandation sur Stellantis", note Daniela Sabin Hathorn, analyste de Capital.com.

Le titre Stellantis a terminé en forte hausse de 8,33% à 8,81 euros, prenant largement la tête du CAC 40 jeudi.

Dans son sillage, Renault a gagné 2,17% à 35,76 euros.

Euronext CAC40