Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que les investisseurs doivent jongler entre les résultats d'entreprises, les risques liés au Moyen-Orient et les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones en hausse de 0,2 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 %, le Nasdaq en baisse de 0,6 %

* Intel recule malgré des prévisions trimestrielles optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices

* Verizon progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé vendredi et s’orientaient vers des pertes hebdomadaires, les inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle ayant éclipsé les nouveaux résultats des entreprises, tandis que les investisseurs tenaient également compte des nouveaux droits de douane et des risques croissants liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC s'apprêtaient à enregistrer une deuxième semaine de baisse consécutive, tandis que le Dow .DJI s'apprêtait à connaître une troisième semaine consécutive de recul.

Intel INTC.O s'est ajouté à la liste des publications de résultatsclés de cette semaine , en annonçant des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et en dévoilant son intention d'augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. L'action du fabricant de puces a chuté de 3,8 %malgré ces résultats encourageants.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui reflète l’ensembledu secteur des semi-conducteurs, a perdu 3,1 %.

Les résultats publiés jeudi par Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA, mettant en évidence la hausse des dépenses d’investissement et la consommation de trésorerie chez les grandes entreprises technologiques de la « », ce qui a donné le ton à la prudence avant la publication, la semaine prochaine, des résultats de Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O .

« L’IA restant le thème d’investissement dominant, les marchés se montrent de plus en plus sélectifs, récompensant une exécution solide tout en faisant preuve de moins de tolérance envers des dépenses élevées sans perspective claire de retour sur investissement », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le secteur immobilier .SPLRCR a progressé de 2,3 % et a mené la hausse de l’indice de référence. Toutefois, les pertes enregistrées par le secteur des technologies de l’information

.SPLRCT , qui pèse lourd dans l’indice, ont limité l’ampleur de cette progression.

Par ailleurs, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, invoquant une application laxiste des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrivait à expiration.

Les risques géopolitiques ont été au centre de l’attention après que des missiles américains ont frappé des cibles à travers l’Iran vendredi, à la suite de l’avertissement du président Donald Trump concernant une « riposte militaire majeure » contre Téhéran et ses alliés houthis au Yémen.

Les cours du pétrole ont bondi au-delà des 100 dollars le baril jeudi, les investisseurs réévaluant le risque d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement énergétique.

Malgré un reculdes prix vendredi, un choc énergétique prolongé pourrait raviver les craintes d’inflation mondiale etinciter les banques centrales à réajuster leur politique monétaire.

La Réserve fédérale doit se réunir la semaine prochaine, les marchés anticipant une probabilité d’environ un tiers d’une hausse des taux, contre 12 % une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch du CME.

Les investisseurs suivront également de près les données PCE de la semaine prochaine, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui seront publiées le lendemain de la décision de politique monétaire.

À 9 h 57, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 93,49 points, soit 0,18 %, à 51 805,14, le S&P 500

.SPX reculait de 6,65 points, soit 0,09 %, à 7 401,65 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 155,55 points, soit 0,62 %, à 24 982,14.

Les données ont montré que l’activité dans le secteur des services américain s’est accélérée en juillet , soutenue en partie par les dépenses liées à la Coupe du monde de la FIFA et à la fête nationale, tandis que le rythme de croissance du secteur manufacturier a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars.

Verizon VZ.N , entre autres, a progressé de 2,8 %, le fournisseur de réseaux ayant revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant son bénéfice ajusté et son flux de trésorerie disponible.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,75 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,1 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 79 nouveaux plus bas.