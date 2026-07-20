Le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs ; les résultats des grandes capitalisations sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,2 %, le S&P 500 progresse de 0,3 %, le Nasdaq gagne 0,6 %

* Domino's Pizza en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

* Alphabet progresse après l'annonce de la mise au point de nouvelles puces d'IA

* Alphabet, Tesla et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs se remettant de la forte correction de la semaine dernière, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les résultats des grandes entreprises technologiques qui ont alimenté la hausse de Wall Street portée par l'IA.

Alphabet GOOGL.O a contribué à cette hausse, gagnant 2,9 % après la publication d’un article indiquant que sa filiale Google développait une puce serveur intégrant la technologie Gemini, destinée à améliorer l’efficacité de l’IA et à pallier les contraintes de capacité de calcul.

La saison des résultats du deuxième trimestre s’accélérera cette semaine, avec la publication des résultats d’Alphabet, de Tesla TSLA.O , d’Intel INTC.O et d’IBM IBM.N .

Les investisseurs suivront de près Intel et Texas Instruments TXN.O à la recherche de signes encourageants après la récente chute des actions du secteur des semi-conducteurs.

La forte hausse des dépenses d’investissement dans l’IA par les hyperscalers a été l’un des principaux moteurs de la progression du marché cette année, propulsant les valeurs du secteur des semi-conducteurs ainsi que d’autres entreprises considérées comme les bénéficiaires de cette expansion, et contribuant à faire grimper Wall Street à des niveaux records.

Mais la vague de ventes de la semaine dernière a fait craindre que les valorisations n’aient progressé trop loin, trop vite.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. L’indice a progressé de 1,9 % lundi.

« Nous nous attendons à ce que les résultats restent bons. Il est simplement un peu plus difficile de dire s’ils seront meilleurs que prévu, car la barre est placée très haut à ce stade », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Les marchés tablent sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 26 % au deuxième trimestre, en glissement annuel, contre une estimation précédente de 23,7 %, selon les données compilées par LSEG.

À 11 h 49 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 123,88 points, soit 0,24 %, à 52 022,54, le S&P 500 .SPX gagnait 20,88 points, soit 0,28 %, à 7 478,57 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 147,22 points, soit 0,58 %, à 25 667,46.

Les fabricants de puces mémoire ont mené la hausse parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs. Micron Technology

MU.O et SanDisk SNDK.O ont respectivement progressé de 4,8 % et 6 %.

Les secteurs des technologies de l'information .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL de l'indice S&P 500 ont progressé respectivement de 0,8 % et 1,8 %.

Les baisses enregistrées la semaine dernière par les principaux indices américains sont survenues malgré des données d’inflation modérées , qui ont apaisé certaines craintes concernant une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les grandes banques américaines .

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à environ 14 % la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point lors de la réunion de la Fed en juillet et à 55 % celle d'une mesure similaire en septembre.

« Une hausse des taux d’intérêt pourrait constituer un véritable talon d’Achille pour le marché. Si cela venait à se produire, il faudrait remettre en question les valorisations, ce qui pourrait affecter la pérennité de cette reprise », a déclaré M. Zaccarelli.

Les investisseurs suivaient également de près l'évolution de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, après qu'une récente escalade de ce conflit, qui dure depuis près de cinq mois, a ravivé les craintes d'inflation. Lors de la dernière flambée de violence, les Houthis du Yémen, alignés sur l'Iran, ont déclaré qu'ils imposaient un blocus naval à l'Arabie saoudite.

Parmi les autres facteurs influant sur le marché, Domino’s Pizza DPZ.O a progressé de 1,0 % après que le chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations de Wall Street.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,17 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,37 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux plus hauts et 129 nouveaux plus bas.