Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs

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* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones recule de 0,3 %, le S&P 500 progresse de 0,5 % et le Nasdaq de 1,1 %

* O'Reilly Automotive recule après l'annonce d'une offre d'achat sur la division automobile de Genuine Parts

* Broadcom en hausse après avoir prolongé son accord d'approvisionnement en puces avec Apple jusqu'en 2031

* Microsoft va supprimer 4 800 emplois; son action recule

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, prolongeant le rebond de la semaine précédente grâce au redressement des valeurs du secteur des puces électroniques, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale et le début de la saison des résultats du deuxième trimestre prévu plus tard dans la semaine.

Le Dow .DJI a brièvement atteint un nouveau record intrajournalier en début de séance, avant de perdre ses gains.

Broadcom AVGO.O a progressé de 5,7 % après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O se sont mis d’accord pour étendre leur partenariat jusqu’en 2031 afin de développer et de fournir une gamme de puces sur mesure.

Le secteur des technologies de l’information .SPLRCT a mené la hausse de l’indice de référence S&P 500, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de 4,2 %, après deux séances consécutives de baisse.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS s'apprête à faire son entrée en bourse aux États-Unis lundi afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires.

Du côté des données économiques, l’Institute for Supply Management a indiqué que son indice des directeurs d’achat dans le secteur non manufacturier avait légèrement reculé à 54,0 le mois dernier, conformément aux prévisions.

À 10 h 18 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 149,02 points, soit 0,28 %, à 52 751,05, le S&P 500 .SPX gagnait 38,57 points, soit 0,52 %, à 7 521,81, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 283,78 points, soit 1,10 %, à 26 116,45.

Les trois indices ont progressé d’environ 2 % au cours de cette semaine écourtée par les jours fériés, alors même que le sentiment restait volatil à l’égard des valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui comptent parmi les principaux moteurs du marché cette année.

Les investisseurs ont toutefois été rassurés parla récente vigueur des secteurs de la santé, de l’industrie et de la finance , y voyant le signe que la reprise pourrait s’étendre au-delà des secteurs des puces électroniques et de l’intelligence artificielle.

Alors que lasaison des résultats du deuxième trimestres’accélère en fin de mois, ce sera un nouveau test décisif pour les marchés. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo

PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine .

« Cette saison des résultats est importante, étant donné que (les) « Magnificent 7 » ont traversé une période assez difficile ces derniers temps. Et le sentiment général est qu’une simple bonne nouvelle suffirait à relancer leur rebond », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

L'action Microsoft a reculé de 1,8 % après que la société a annoncé qu'elle allait supprimer environ 2,1 % de ses effectifs, soit quelque 4 800 emplois.

Les investisseurs ont légèrement revu à la baisse leurs anticipations concernant une haussedes taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tarddans l’année, après la publication la semaine dernièred’un rapport sur l’emploi moins favorable que prévu .

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à 24 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30 % une semaine plus tôt.

Les paris en faveur d’une politique restrictive avaientaugmenté après la réunion de la Fed du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion doit être publié mercredi.

« Warsh souhaite que la Fed se concentre sur les données, s'en tienne à cela et ne fasse aucune projection. Il se pourrait donc que le compte-rendu ne révèle pas grand-chose », a déclaré M. Morrison.

Le gouverneur de la Fed , Christopher Waller, doit prendre la parole à Rome plus tard dans la journée.

SpaceX SPCX.O a progressé de 1,2 %. Le géant des fusées et de l’IA d’Elon Musk devrait intégrer mardi l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique.

L'action d'O'Reilly Automotive ORLY.O a reculé de 6,7 %. Bloomberg News a rapporté jeudi que le distributeur de pièces automobiles avait lancé une offre en numéraire pour racheter Genuine Parts GPC.N , dont le titre a chuté de 4,7 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,25 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,26 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n'ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.