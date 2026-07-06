Ukraine: des bombardements russes font au moins 22 morts à Kiev et dans sa région

Après de nouvelles frappes russes à Kiev, en Ukraine, le 6 juin 2026 ( AFP / Genya Savilov )

Des bombardements russes ont fait au moins 22 morts lundi à Kiev et dans sa région, moins d'une semaine après une précédente vague de frappes meurtrières sur la capitale ukrainienne et à la veille d'un sommet de l'Otan en Turquie.

Lors de ce sommet à Ankara, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump avec l'espoir de relancer des efforts de paix au point mort, plus de quatre ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle.

Les frappes de la nuit ont fait au moins 15 morts à Kiev et sept à Vychneve, une ville située près de la capitale, et des dizaines de blessés, selon les derniers bilans des autorités.

Un journaliste de l'AFP a vu, lundi après-midi, le secours extraire le corps d'une victime du huitième étage d'un immeuble résidentiel à Kiev, alors que les cris d'une femme résonnaient dans la cour.

Selon les autorités, une trentaine de bâtiments résidentiels de la capitale ont été endommagés dans ces frappes. C'est le cas de l'immeuble où habite Anna Misko, 36 ans, dans le quartier de Pozniaky.

Elle-même ne s'attendait pas à de nouveaux bombardements aussi violents, si tôt après une autre attaque russe massive, le 2 juillet, qui a fait 31 morts à Kiev.

Après un bombardement russe à Kiev, le 6 juillet 2026 ( AFP / Genya Savilov )

"Mais nous n'ignorons pas les alertes. J'ai un enfant et nous descendons toujours au rez-de-chaussée", assure-t-elle à l'AFP. Cette fois, elle estime avoir survécu "par miracle" car les premiers étages de son bâtiment ont été dévastés.

Frappe sur une raffinerie en Sibérie

Des journalistes de l'AFP ont aussi vu une barre d'immeubles avec un trou béant au milieu des étages supérieurs, bordé d'appartements aux cloisons arrachées, dans le quartier de Podilsky.

Des bâtiments détruits dans des frappes russes à Vychneve dans la banlieue de Kiev en Ukraine, le 6 juillet 2026 ( AFP / Serhii Okunev )

A Vychneve, dans la banlieue de Kiev, un bombardement russe a fait au moins 7 morts, selon les secours, qui poursuivaient lundi en fin d'après-midi leurs opérations sur place.

"Une zone résidentielle fait l'objet d'une inspection afin de détecter la présence d'engins explosifs", ont-ils indiqué sur Telegram, sans plus de précisions. Plus de 600 personnes ont été évacuées dans la zone à cause du risque d'explosions secondaires.

L'armée russe a affirmé que ces frappes sont "en réponse" à celles de l'Ukraine sur son territoire, assurant ne viser que des cibles liées à l'armée ou au secteur énergétique ukrainiens.

Moscou a lancé 68 missiles et 351 drones, selon les forces aériennes ukrainiennes, qui affirment avoir abattu 37 missiles et 326 drones.

Un habitant tente d'éteindre un incendie provoqué par un missile russe à Kiev, le 6 juillet 2026 ( AFP / Genya Savilov )

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures pour tenter de tarir la manne financière de Moscou.

L'armée ukrainienne a revendiqué lundi avoir frappé la raffinerie d'Omsk, éloignée des frontières de l'Ukraine de quelque 2.500 km. Il s'agit de l'une des plus grandes raffineries du pays et la plus éloignée atteinte par Kiev depuis le début du conflit.

Le gouverneur de cette région sibérienne, Vitali Khotsenko, a confirmé sur Telegram que le site avait été attaqué, précisant que les services de secours travaillaient sur place et que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Moscou a indiqué avoir abattu 613 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi sur 626 lancés contre les régions russes et la péninsule de Crimée annexée, où une personne a été tuée.

Missiles intercepteurs

Des habitantes de Kiev constatent les dégâts après des frappes russes sur la capitale ukrainienne, le 6 juillet 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien espère obtenir plus de soutien des alliés de l'Ukraine pour équiper la défense antiaérienne du pays lors du sommet de l'Otan à Ankara. Il a appelé les Etats-Unis et les pays européens en particulier à y prendre "des décisions fermes".

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé également que ces nouveaux bombardements russes montraient que l'Ukraine avait un "besoin urgent" de défense antiaérienne, précisant que le sujet serait abordé à Ankara.

Evacuation d'un blessé après un bombardement russe à Kiev, le 6 juillet 2026 ( AFP / Genya Savilov )

M. Zelensky doit rencontrer dans la capitale turque le président américain Donald Trump, en marge du sommet de l'Otan où sont attendus dès mardi les chefs d'Etat et des délégations de 32 pays.

Après cette rencontre, M. Trump doit ensuite prendre contact avec le président russe, a déclaré un haut responsable américain.

A l'occasion du sommet de l'Alliance, les pays européens de l'Otan et le Canada vont s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027, a-t-on appris de sources diplomatiques.