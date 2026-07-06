Un trimestre record pour les actions

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Ralentissement de la création d'emplois aux États-Unis en juin, recul de l'inflation de la zone euro, l'indice Tankan japonais surprend à la hausse… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions mondiales ont poursuivi leur progression au cours du dernier trimestre, faisant fi des risques géopolitiques, de l'évolution des anticipations concernant la politique des banques centrales et du sentiment changeant des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle (IA). Les investisseurs commencent à s'éloigner des valeurs les plus prisées, et ce mouvement devrait durer.

Aux États-Unis, les performances se sont diversifiées, les investisseurs se détournant des « 7 Magnifiques » au profit des valeurs industrielles et défensives, tandis que les petites capitalisations (indice Russell 2000) ont surperformé le marché en raison de la résilience de la croissance, de l'emploi et des dépenses de consommation, qui soutiennent les bénéfices des entreprises américaines. Toutes les autres zones géographiques connaissent la même tendance. Les actions européennes ont surperformé en fin de trimestre, les investisseurs cherchant à réduire les risques de concentration et à diversifier* leur portefeuille en s'exposant à des thèmes qui devraient bénéficier d'un modèle de croissance davantage tiré par l'investissement et d'une relance budgétaire allemande. D'autres secteurs jusqu'ici à la traîne, tels que les marchés émergents hors du secteur technologique asiatique, pourraient bénéficier de ce changement de cap, offrant également des opportunités sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. L'Amérique latine est particulièrement bien positionnée en raison de la demande en matières premières liées à l'IA.

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

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