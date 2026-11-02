Le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu leurs gains initiaux pour terminer en baisse avant la publication des résultats d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un message)

* Les trois principaux indices boursiers américains terminent en ordre dispersé; le S&P 500 et le Nasdaq sont en baisse

* Le secteur de l'énergie est en tête des baisses sectorielles; celui des biens de consommation discrétionnaire mène les hausses sectorielles du S&P 500

* Les cours du pétrole reculent de 7 % >, l'or progresse; le dollar et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit en baisse à 4,91 %

2 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE S&P 500 ET LE NASDAQ PERDENT LEURS GAINS INITIAUX ET TERMINENT EN BAISSE À LA VEILLE DE LA PRÉSENTATION D'APPLE

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont effacé leurs gains initiaux pour terminer en baisse lundi, alors que l'action Apple reculait à l'approche de la publication des résultats trimestriels de la société et que les investisseurs se préparaient aux élections de mi-mandat américaines de mardi. Le Dow .DJI a terminé en hausse.

Le secteur de l’énergie du S&P 500 .SPNY a chuté de 4 %, menant la baisse parmi les secteurs après qu’une chute de plus de 7 % des cours du pétrole a apaisé les craintes liées aux prix. Les cours du pétrole ont baissé alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens ont ravivé l’espoir d’une fin de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

L’indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD a terminé la journée en hausse de 2,3 %, la baisse des cours du pétrole étant perçue comme un avantage pour les consommateurs.

Les résultats d’Apple font suite à une vague de ventes sur les marchés vendredi, menée par les valeurs technologiques et les entreprises spécialisées dans l’IA, les derniers rapports trimestriels ayant ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en matière d’IA et la pérennité du secteur de l’IA. Apple a clôturé en baisse de 1,8 %, tandis que le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a reculé de 2,7 % lundi.

Plusieurs scrutins serrés au Congrès mardi pourraient contribuer à déterminer le cours des deux dernières années du mandat du président américain Donald Trump. À l’heure actuelle, le Parti républicain de Trump contrôle à la fois la Chambre des représentants et le Sénat.

Voici un ENQUÊTE des cours de clôture:

(Caroline Valetkevitch)

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