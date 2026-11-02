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Dépression: les femmes paient le prix des inégalités, selon un rapport
information fournie par AFP 02/11/2026 à 22:57

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Un rapport publié en France analyse comment les injonctions, les violences et les inégalités fragilisent davantage la santé mentale des femmes ( AFP / KIMIHIRO HOSHINO )

Un rapport publié en France analyse comment les injonctions, les violences et les inégalités fragilisent davantage la santé mentale des femmes ( AFP / KIMIHIRO HOSHINO )

Dès la puberté, la pression du corps parfait, puis celle de la mère idéale, jusqu'à la solitude du veuvage : un rapport publié lundi analyse comment les injonctions, les violences et les inégalités fragilisent davantage la santé mentale des femmes.

Les travaux, menés par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), partent d'un constat : la prévalence des troubles dépressifs est de 18,2 % chez les femmes pour 12,8 % chez les hommes, selon une étude publiée fin 2025 par Santé publique France (SpF).

"Cet écart apparaît dès la puberté et se retrouve à tous les âges de la vie, dans tous les milieux sociaux, et à l'échelle mondiale", souligne le HCE.

Ses auteurs, qui s'appuient sur une importante littérature scientifique, disqualifient d'emblée la "lecture naturalisante" d'une "supposée vulnérabilité féminine à la dépression".

C'est à l'adolescence, dès 12 ans, que se situe le point de bascule.

Il s'observe en classe avec, en fin de collège, 57,7 % des filles qui déclarent "un bon bien-être mental" contre 80,3% des garçons, selon une enquête de SpF, publiée en juin.

Mais aussi à l'hôpital : en 2025, on compte près de cinq hospitalisations pour tentative de suicide ou automutilation pour 1.000 filles de 10 à 19 ans, le taux le plus élevé tous âges et sexes confondus, selon des chiffres de la Drees, la direction statistique des ministères sociaux.

Vulnérabilités mal repérées...

A cet âge, l'image du corps est davantage "source d'inquiétude" chez les filles que chez les garçons, affirme le HCE, sondages à l'appui. Ces pressions peuvent favoriser l'anorexie, dont plus de 80 % des cas concernent des filles. Ce trouble est associé à un risque jusqu'à quatre fois plus élevé de connaître un épisode dépressif majeur.

Le rapport pointe aussi les réseaux sociaux et leurs filtres qui proposent "des versions retouchées et idéalisées du visage et du corps", mais aussi les algorithmes qui peuvent exposer des adolescentes identifiées comme vulnérables à des "communautés pro-anorexie", moins de 30 minutes après la création d'un compte.

Cinq fois plus ciblées que les garçons par le "revenge porn" (partage non consenti d'images intimes), les adolescentes sont aussi plus souvent victimes de cyberharcèlement, qui multiplie par 2,73 le risque de souffrir de dépression, rapporte le HCE.

A l'âge adulte, la maternité reste un moment de vulnérabilité mal repéré. Environ la moitié des dépressions pendant la grossesse et un tiers de celles survenant après l'accouchement ne sont pas identifiées, selon le HCE, qui réclame que l'accompagnement psychologique soit systématiquement proposé après une fausse couche ou un décès néonatal.

Les femmes se heurtent aussi à l'idéal de la "bonne mère", relève le HCE, ce qui peut freiner le recours aux soins, par crainte du jugement.

... et parfois cumulées

Au travail aussi, les contraintes s'accumulent. Très féminisés, les métiers du soin, du service et du lien social conjuguent efforts physiques, sollicitations émotionnelles et horaires atypiques, souligne le HCE, qui appelle à mieux reconnaître leur pénibilité.

Les troubles psychiques liés au travail touchent ainsi 5,9 % des femmes, contre 2,7 % des hommes, selon les données citées par le Haut Conseil.

Ces inégalités se prolongent à la retraite. Dans l'Union européenne, les pensions des femmes de 65 ans et plus étaient en moyenne inférieures d'environ 25 % à celles des hommes en 2024, relève le rapport. De quoi limiter leurs possibilités de financer une aide à domicile ou des soins psychologiques.

Au grand âge, le veuvage, plus fréquent chez les femmes, parfois associé aux maladies chroniques et à la perte d'autonomie, peut encore fragiliser leur santé mentale. Vivre seule ou être veuve est associé à une probabilité plus

Une dame âgée passe sur une place à Béziers, le 22 juin 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Une dame âgée passe sur une place à Béziers, le 22 juin 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

élevée de dépression chez les femmes âgées, souligne le HCE.

Des signes de dépression, comme la tristesse et le repli sur soi, sont souvent mis sur le compte de l'âge, regrette l'instance consultative. Certaines femmes âgées renoncent aussi à demander de l'aide, de peur de déranger.

Le Haut conseil appelle à mieux documenter ces troubles, encore peu étudiés chez les femmes âgées, "pour élaborer des mesures de prévention et des prises en charge adaptées".

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