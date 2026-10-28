Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse grâce à SK Hynix, qui tire le secteur des puces électroniques vers le haut ; la Fed au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,07 %, le S&P 500 progresse de 0,21 % et le Nasdaq de 0,41 %

* Les valeurs liées aux semi-conducteurs progressent après la forte hausse du bénéfice trimestriel de SK Hynix

* La décision de la Fed est attendue dans le courant de la journée

* Les résultats de Microsoft et d'Alphabet sont attendus après la clôture

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi, les entreprises spécialisées dans les puces mémoire ayant progressé après les résultats exceptionnels de SK Hynix, tandis que les investisseurs considéraient les prochains résultats clés des entreprises comme le prochain test pour le secteur de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a gagné 3,6 % en pré-ouverture après que son rival sud-coréen SK Hynix 000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel . Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont bondi de 7,5 %.

Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont progressé respectivement de 4,1 % et 1,4 %, tandis que Seagate Technology STX.O a fait figure d’exception, reculant de 2,5 %, après avoir publié ses résultats du premier trimestre.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était également en hausse, Nvidia NVDA.O progressant de 0,9 %, tandis qu’AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O gagnaient chacun 1,5 %.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,3 % à la suite d’un article de presse indiquant qu’OpenAI envisageait d’acheter les puces d’IA de Google.

À 8 h 16 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 36 points, soit 0,07 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 16,25 points, soit 0,21 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 123,5 points, soit 0,41 %.

Le Nasdaq .IXIC a progressé d’environ 2 % depuis le début de la semaine, après un premier semestre difficile, grâce à l’amélioration du sentiment vis-à-vis de l’IA suite à l’annonce par Anthropic, lundi, de son introduction en bourse aux États-Unis .

L’attention se porte désormais sur les résultats trimestriels des géants du cloud Microsoft MSFT.O et Alphabet, attendus mercredi après la clôture des marchés, les deux sociétés devant faire état d’une accélération de la croissance de leurs activités cloud.

Les investisseurs examineront de près leurs plans d’investissement à la recherche d’indices montrant que les investissements massifs dans l’IA génèrent des rendements sur investissement, alors que les inquiétudes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, continuent de peser sur le secteur.

« La demande reste forte, mais alors que les dépenses d’investissement continuent de s’accélérer, le marché s’intéresse de plus en plus aux résultats concrets de toutes ces dépenses », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

« Plus le marché se montre sceptique quant aux rendements sur investissement de l’IA, plus il devient difficile de justifier le rythme actuel des dépenses. »

Amazon.com AMZN.O et le fabricant de puces Intel INTC.O comptent parmi les grandes entreprises technologiques qui devraient publier leurs résultats plus tard cette semaine.

Ce jour-là, Vertiv VRT.N a bondi de 17 % après que le fournisseur d’infrastructures numériques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tout en dépassant les attentes pour le troisième trimestre.

Robinhood Markets HOOD.O a reculé de 6,5 % après que la plateforme de trading a manqué les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, tandis que le géant des paiements Visa V.N a perdu 1,6 % à la suite de la publication de ses résultats du quatrième trimestre .

À l’horizon, la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d’intérêt est attendue mercredi à 14 h (heure de l’Est), le consensus du marché penchant largement en faveur d’une pause après la hausse du mois dernier.

Les anticipations du marché restent toutefois orientées vers un resserrement monétaire, les opérateurs tablant sur au moins trois hausses de 25 points de base d’ici fin 2027, selon les données de LSEG, car la persistance d’une inflation élevée due à la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient renforce les arguments en faveur d’une politique monétaire plus restrictive.

Le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, pourrait mettre ces prévisions à l'épreuve jeudi. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, sera également publié cette semaine.