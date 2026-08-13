Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse alors que les investisseurs évaluent la baisse des cours du pétrole et les chiffres de l'IPP

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,31 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,05 %

* Dell et HP en hausse après les bons résultats de Lenovo

* Accelerant bondit après l'accord de privatisation conclu avec Thoma Bravo

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production pour juillet s'avèrent inférieurs aux prévisions

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, grâce à la baisse des cours du pétrole brut qui a renforcé l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs analysaient des chiffres de l'inflation des prix à la production plus faibles que prévu. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chutéd’environ 2,2 %, après six séances consécutives de hausse, les investisseurs évaluant les perspectives d’un affaiblissement de la demande mondiale cette année et d’une augmentation des stocks de brut américains. L’Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, restait fortement restreint.

Les chiffres des prix à la production se sont établis à 4,7 %, en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 4,9 % en juillet. Cela fait suite à des données d’inflation à la consommation modérées pour juillet qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion . « En considérant ces deux rapports ensemble, on peut probablement déduire des données sur l’inflation de ce mois-ci un signal très, voire modestement, accommodant. Cela dit, je ne pense pas que cela suffise vraiment à faire pencher la Fed d’un côté ou de l’autre sur la seule base des données de ce mois-ci », a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d’investissement chez Edward Jones.

« Mais il ne semble certainement pas que le choc des prix de l’énergie ait une répercussion significative sur les autres composantes de l’inflation sous-jacente. » Les traders ont renforcé leurs paris sur un maintien des taux d’intérêt par la Fed le mois prochain, anticipant une probabilité de 65 % contre 60 % avant la publication, comme l’ont montré les contrats à terme indexés sur le taux directeur de la Fed.

À 8 h 54 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 166 points, soit 0,31 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 15,75 points, soit 0,2 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 15,25 points, soit 0,05 %. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a rebondi après avoir chuté de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint il y a deux semaines, les résultats solides des géants de l’IA et d’autres entreprises technologiques ayant ravivé l’enthousiasme pour les titres liés à l’IA.

Le Dow .DJI et le S&P 500 .SPX oscillaient près de leurs plus hauts historiques, tandis que le Nasdaq .IXIC se situait à environ 2 % en dessous de son propre sommet.

Cisco Systems CSCO.O , composante du Dow, a chuté de 7,3 % bien que le fabricant d’équipements réseau ait annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

Dans l’ensemble, les résultats solides enregistrés dans plusieurs secteurs se sont avérés être le dernier facteur favorable aux actions américaines après un début de second semestre 2026 mouvementé.

Le calendrier des résultats s’allège, plus de 430 entreprises du S&P 500 .SPX ayant déjà publié leurs résultats pour le trimestre clos en juin. Les fabricants d’ordinateurs Dell Technologies DELL.N et HP

HPQ.N ont progressé respectivement de 2,8 % et 6,9 % en pré-ouverture, après que les résultats du chinois Lenovo

0992.HK ont dépassé les attentes . Cerebras Systems CBRS.O a chuté de plus de16 % après que le concepteur de puces d’IA a manqué les estimations de chiffre d’affaires trimestriel . Son titre avait progressé d’environ 24 % au cours des quatre dernières séances. Accelerant ARX.N a bondi de 44,6 % après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de retirer de la cote cette place de marché d’assurance dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars .

L'action Tapestry TPR.N a chuté de 10,9 % malgré les prévisions de résultats annuels optimistes du propriétaire de Coach .

Le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable, selon les données publiées.