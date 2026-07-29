Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse dans l'attente de la décision de la Fed ; les valeurs du secteur des semi-conducteurs vacillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,61 %, S&P -0,03 %, Nasdaq -0,12 %

* Seagate en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés; décision attendue à 14 h 00 (heure de l'Est)

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale dans un contexte de tensions latentes au Moyen-Orient , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs peinaient à s'affirmer avant la publication des résultats des géants de la tech prévue plus tard dans la semaine .

Les marchés mondiaux ont été volatils ce mois-ci, les investisseurs s’interrogeant sur la pérennité du boom des dépenses liées à l’IA après que des signes ont montré que les grandes entreprises américaines renforçaient leur réseau d’investissements liés à l’IA et continuaient d’injecter des milliards dans cette technologie au détriment de leur flux de trésorerie disponible.

Cette remise en question intervient alors que la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux. Mercredi, la chute s’est propagée de l’Asie à l’Europe après que les résultats trimestriels exceptionnels du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS se sont révélés inférieurs aux attentes élevées des investisseurs .

Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont reculé de 1,6 % en pré-ouverture, tandis que les autres valeurs du secteur des puces électroniques ont connu des fluctuations dans un marché volatil. Nvidia NVDA.O est resté stable, Intel

INTC.O a progressé de 0,7 %, Applied Materials AMAT.O a chuté de 3,2 % et Sandisk SNDK.O a reculé de 1,2%.

« La pression se déplace des plans d’investissement vers les rendements sur investissement. Les investisseurs veulent des preuves que les dépenses d’investissement dans l’IA génèrent dès à présent des revenus, tout en renforçant les perspectives de croissance future », a déclaré Gina Martin Adams, stratège en chef des marchés chez HB Wealth.

Le fournisseur de solutions de stockage de données Seagate Technology STX.O a fait figure d’exception, avec une hausse de 4,9 % après avoir publié des prévisions de résultats trimestriels supérieures aux estimations. KLA Corp

KLAC.O , quant à elle, a annoncé un chiffre d’affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, mais son action a chuté de 9 %, les investisseurs s’attendant à davantage.

Les résultats de Microsoft MSFT.O et de Meta META.O sont attendus après la clôture des marchés, tandis que ceux d’Amazon.com AMZN.O et d’Apple AAPL.O sont attendus plus tard dans la semaine. Les traders surveilleront de près les signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA ont contribué à la hausse des bénéfices. Les actions de ces sociétés peinaient à trouver une orientation claire.

À 8 h 35 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 321 points, soit 0,61 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 2,5 points, soit 0,03 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 34,5 points, soit 0,12 %.

Les inquiétudes liées au secteur technologique ont poussé le Nasdaq .IXIC à son plus bas niveau depuis trois mois, incitant les investisseurs à se tourner vers d’autres secteurs du marché, tels que les biens de consommation de base .SPLRCS et la santé

.SPXHC . L’indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI se situe également à son plus haut niveau depuis deux semaines, tandis que l’indice S&P 500 à pondération égale .SPXEW a atteint un record mardi.

ZOOM SUR LA FED

La Fed annoncera sa décision de politique monétaire à 14 h 00 (heure de l’Est), alors que les cours du brut LCOc1 s’envolent de 7 % à 89,94 dollars le baril, le président américain Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis riposteraient aux attaques iraniennes en Jordanie.

Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à 39,4 % la probabilité d’une hausse des taux, après la publication d’un rapport indiquant que les pressions sur les prix se sont atténuées le mois dernier , mais ils sont convaincus que les taux augmenteront d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Les marchés scruteront les commentaires du président Kevin Warsh à la suite de cette décision afin d’évaluer son ton en matière de politique monétaire, alors qu’il a déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications sur les taux d’intérêt.

Ford Motor F.N a progressé de 5,1 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année. Procter & Gamble PG.N a reculé de 2,7 % après avoir annoncé une croissance plus lente de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027.

La saison des résultats du deuxième trimestre a globalement reflété de bonnes performances des entreprises: selon les données compilées par LSEG , 85,2 % des 169 sociétés de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes. Historiquement, 68 % des entreprises réalisent cet exploit au cours d’un trimestre type.