Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en forte hausse grâce au rebond de Broadcom

* O'Reilly Automotive recule après l'annonce d'une offre d'achat sur la division automobile de Genuine Parts

* Broadcom en hausse après avoir prolongé son accord d'approvisionnement en puces avec Apple jusqu'en 2031

* Microsoft va supprimer 4 800 emplois; son action recule

* S&P 500 +0,72 %, Nasdaq +1,12 %, Dow +0,29 %

par Noel Randewich et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en forte hausse lundi, Broadcom et d'autres valeurs du secteur des puces électroniques s'envolant alors que les investisseurs achetaient des actions de sociétés liées à l'intelligence artificielle, qui devraient être le moteur d'une solide saison des résultats au deuxième trimestre. Broadcom AVGO.O a bondi de 3,7 % après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O se sont mis d'accord pour prolonger jusqu'en 2031 un accord visant à développer et à fournir une gamme de puces sur mesure. L'indice du secteur des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,3 %, tandis quel'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 2,2 % après deux séances consécutives de baisse.

« C'est un marché qui laisse beaucoup de monde sur le carreau. Si vous n'êtes pas positionné sur certaines valeurs technologiques, si vous n'êtes pas positionné sur les semi-conducteurs, alors vous passez pratiquement à côté de toute la reprise », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma. « Je pense que c'est une reprise très fragile. Il existe un risque, en particulier si la Fed continue à envisager des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. » Profitant de la forte demande des investisseurs pour les actions des fabricants de puces liées à l'IA, la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS devait faire son entrée sur le Nasdaq plus tard dans la semaine. L'action Microsoft a chuté de près de 1 % après que le géant technologique a annoncé qu'il allait supprimer environ 2,1 % de ses effectifs, soit environ 4 800 emplois.

« Le marché semble indiquer que Microsoft n'a pas les moyens de financer l'intégralité de ses dépenses d'investissement et qu'il n'y a pas encore de retour sur investissement clair. Par conséquent, le fait de licencier du personnel plutôt que de modérer les dépenses d'investissement est perçu comme un élément négatif », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC. Du côté des données économiques, l'Institute for Supply Management a indiqué que l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier d' avait légèrement reculé à 54,0 le mois dernier, conformément aux prévisions. L'action SpaceX SPCX.O a reculé de 1 %, avec plus de 26 milliards de dollars de volume d'échanges, dont la majeure partie s'est effectuée dans les dernières secondes de la séance. Le géant des fusées et de l'IA d'Elon Musk devrait intégrer mardi l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, . Le S&P 500 a progressé de 0,72 % pour clôturer la séance à 7 537,43 points.

Le Nasdaq a gagné 1,12 % pour atteindre 26 121,16 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,29 % à 53 055,91 points. Même si le S&P 500 a progressé, les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse au sein de l' .AD.SPX , dans un rapport de 1,3 pour 1.

Après les hausses de lundi , le S&P 500 affiche une progression d'environ 10 % en 2026, maisreste en baisse d'environ 1 % par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin.

Alors que les grandes entreprises américaines s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels dans les prochains jours, les investisseurs ont des attentes élevées.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent une hausse globale de leurs bénéfices de 24 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Les bénéfices du secteur technologique devraient bondir d'environ 65 %.

Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine. Suite à la publication, la semaine dernière, d'un rapport sur l'emploi moins favorable que prévu, les opérateurs estiment à 25 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, selon l'outil FedWatch du CME. Les paris en faveur d'une politique restrictive avaient augmenté après la réunion de la Fed du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion est attendu mercredi. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lundi que les indications prospectives pouvaient constituer un « outil précieux » permettant d'accélérer l'impact de la politique monétaire dans de bonnes circonstances, mais qu'elles pouvaient poser problème lorsqu'elles étaient utilisées de manière rigide. L'action d'O'Reilly Automotive ORLY.O a chuté de 6,7 % après que Bloomberg News a rapporté jeudi que le distributeur de pièces automobiles avait soumis une offre en numéraire pour racheter Genuine Parts GPC.N . Genuine Parts a reculé d'environ 3 %.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 16,8 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 23,4 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les dernières évolutions boursières)