L'astronaute canadien de la mission Artemis II prend sa retraite

L'astronaute canadien Jeremy Hansen dans la rotonde du siège de l'Agence spatiale canadienne à Longueuil, au Québec, le 14 mai 2026 au Canada ( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'astronaute canadien Jeremy Hansen, membre de l'équipage de la mission Artémis II de la Nasa qui a fait le tour de la Lune, va quitter l'agence spatiale canadienne en septembre, a annoncé lundi cette dernière.

Partis le 1er avril de Floride, Jeremy Hansen et les astronautes américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover se sont aventurés plus loin dans l'espace qu'aucun humain avant eux et ont rapporté des centaines de gigaoctets de données de ce premier périple lunaire depuis la dernière mission Apollo en 1972.

Ancien pilote de chasse âgé de 50 ans, Jeremy Hansen est devenu le premier non-Américain à survoler le satellite de la Terre. La mission Artémis 2 constituait son premier vol dans l'espace.

"Lors de la récente mission historique Artemis II, Jeremy Hansen a rapproché les Canadiens de la Lune et montré au monde entier le rôle du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale habitée", a salué l'agence spatiale canadienne dans un communiqué.

Hansen quittera l'agence spatiale "à compter de septembre 2026" pour poursuivre de "nouvelles opportunités professionnelles" tout en continuant à servir comme réserviste au sein de l'Aviation royale canadienne, a-t-elle précisé.

"Il est entré dans l'Histoire en devenant le premier Canadien à s'aventurer sur la face cachée de la Lune", a pour sa part souligné le Premier ministre canadien Mark Carney.