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Coursera va supprimer des emplois dans le cadre de la restructuration consécutive à sa fusion avec Udemy
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coursera COUR.N a annoncé lundi qu'elle allait procéder à des suppressions d'emplois, touchant un nombre non précisé de salariés, à la suite du rachat d'Udemy par la plateforme d'enseignement en ligne.

La société prévoit d'engager des charges comprises entre 8 et 11 millions de dollars, principalement liées aux indemnités de licenciement et aux avantages sociaux des salariés concernés.

Voici quelques détails:

* Coursera n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à obtenir des informations sur le nombre d’employés concernés. Au 31 décembre de l'année dernière, Coursera comptait 1 307 salariés à temps plein, tandis qu'Udemy en comptait 1 380.

* Cette décision fait suite à la finalisation, le 11 mai, de la fusion entre Coursera et Udemy, qui a donné naissance à une entité commune , visant à optimiser sa structure de coûts et son modèle opérationnel.

* La société a indiqué que la plupart des dépenses liées à ces suppressions d’emplois devraient prendre la forme de dépenses en trésorerie, comptabilisées au cours des troisième et quatrième trimestres.

* Coursera a précisé que le calendrier des suppressions de postes pourrait s’étendre au-delà de 2026 dans certaines régions en raison des exigences légales locales et des processus de consultation.

* Selon Layoffs.fyi, un site web qui recense les suppressions d’emplois à l’échelle du secteur, plus de 200 entreprises technologiques ont licencié plus de 119 400 employés depuis le début de l’année.

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