Rivian en baisse : le constructeur de véhicules électriques va lever des fonds par le biais d'une émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** Les actions du constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O ont reculé de 8 % à 18,50 dollars lors des négociations après clôture ** RIVN annonce son intention de proposer 75 millions d'actions afin de lever des fonds

** L'entreprise précise que l'offre pourrait être élargie, RIVN accordant aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour ses besoins généraux, notamment pour financer les apports en capitaux propres requis par son accord de prêt modifié et mis à jour, ainsi que par l’accord de remboursement et de soutien du promoteur conclu avec le ministère américain de l’Énergie ** La société prévoit également un chiffre d’affaires compris entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars au deuxième trimestre , contre 1,30 milliard de dollars enregistrés un an plus tôt

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année