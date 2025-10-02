Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records intrajournaliers, l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt l'emportant sur les craintes liées à la fermeture de l'usine

Indices en hausse: Dow 0,25%, S&P 500 0,13%, Nasdaq 0,25%

Les agences d'évaluation du crédit chutent après que FICO a dévoilé un nouveau modèle de licence

Les livraisons trimestrielles de Tesla battent les estimations des analystes

par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers à l'ouverture du marché jeudi, sur la base d'attentes renouvelées de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se préparent à une fin de semaine pauvre en données avec peu de nouveaux catalyseurs.

Les investisseurs ont ancré leurs attentes dans une Réserve fédérale dovish, ce qui leur a permis d'écarter l'incertitude entourant la fermeture du gouvernement américain .

Le marché du travail, élément essentiel du double mandat de la Fed, est au cœur de ses perspectives politiques. La fermeture du gouvernement ayant créé un vide au niveau des données, les investisseurs s'appuient davantage sur des sources alternatives.

"Je pense qu'ils examineront le fait que la tendance du marché de l'emploi continue d'être faible, ce qui est l'un de leurs mandats qu'ils essaient de défendre en ce moment", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

A 09:54 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 118,27 points, ou 0,25%, à 46 559,37, le S&P 500

.SPX a gagné 8,65 points, ou 0,13%, à 6 719,85 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 56,62 points, ou 0,25%, à 22 811,78.

Plus tôt dans la séance, les indices S&P et Nasdaq ont atteint leurs records intrajournaliers de 6 731,94 et 22 900,60, respectivement.

Le secteur technologique .SPLRCT , en hausse de 0,3%, a été le plus grand stimulant du S&P 500. Nvidia NVDA.O a augmenté de 0,8 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices

AMD.O ont progressé de 1 % et 1,7 %, respectivement.

Les actions ont catapulté l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, et ont contribué à stimuler le Nasdaq.

Advanced Micro Devices a augmenté après qu'un rapport ait indiqué que Intel INTC.O était en pourparlers préliminaires pour ajouter le fabricant de puces comme client de fonderie.

Le secteur industriel .SPLRCI a augmenté de 0,4% sur le S&P 500. Caterpillar CAT.N a atteint un niveau record et était en hausse de 2,4%.

Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont baissé de 0,2%. Tesla TSLA.O a inversé les gains initiaux pour chuter de 0,5 % malgré la publication de livraisons au troisième trimestre supérieures aux estimations des analystes.

Selon un rapport de la société internationale de reclassement Challenger, Gray & Christmas, les employeurs américains ont annoncé moins de licenciements en septembre, mais les plans d'embauche depuis le début de l'année sont les plus bas depuis 2009. Ce rapport a été publié au lendemain d'un rapport national sur l'emploi ADP plus faible que prévu.

Ces rapports comblent le vide laissé par le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un indicateur clé de la santé du marché du travail, qui est devenu jeudi la première victime de la fermeture du gouvernement.

Les traders ont estimé que les données récentes étaient suffisantes pour pousser la Réserve fédérale à réduire ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de politique économique.

"Plus la fermeture du gouvernement se prolonge, plus la Fed sera encline à continuer à réduire ses taux", a déclaré M. Hogan.

En bourse, les agences d'évaluation du crédit Equifax

EFX.N et TransUnion TRU.N ont chuté de 8,4 % et 11,4 %, respectivement, après que FICO FICO.N a lancé un programme qui pourrait permettre aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès à des évaluations de crédit sans dépendre des agences. FICO a fait un bond de 30,1 % pour prendre la tête de l'indice de référence.

Occidental Petroleum OXY.N a déclaré qu'il vendrait sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars. Les actions du producteur de pétrole et de gaz ont chuté de 4,2 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,3 contre 1 sur le NYSE et de 1,31 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 90 nouveaux records et 38 nouveaux records à la baisse.