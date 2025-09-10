 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:38

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente des taux directeurs aux Etats-Unis et des prévisions spectaculaires d'Oracle ORCL.N .

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 88,85 points, soit 0,19%, à 45.622,49 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 28,16 points, soit 0,43%, à 6.540,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 106,45 points, soit 0,49%, à 21.985,94 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis s'étaient contractés contre toute attente en août, de 0,1% sur mois, tandis qu'en rythme annuel, ils ont décéléré à 2,6% après une hausse de 3,1% en juillet. Cette statistique, publiée en amont de l'indice des prix à la consommation, prévu jeudi, vient conforter les anticipations des marchés sur plusieurs baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année.

Mardi, le département du Travail a révisé à la baisse les créations d'emplois sur les 12 mois à mars, suggérant que la croissance de l'emploi aux Etats-Unis était déjà au point mort avant que le président Donald Trump n'impose de nouveaux droits de douane.

Un ralentissement de l'économie et des pressions inflationnistes font espérer une possible baisse de 50 points des taux de la Fed dès la semaine prochaine, montrent les contrats à terme.

"Tout signe indiquant que l'inflation est en baisse (...) est accueilli avec une grand satisfaction de la part du marché et de la Fed", souligne Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

"Le fait que les prix à la production, qui sont plus sensibles aux droits de douane, aient baissé est un facteur haussier pour les actions (…) Cela donne à la Fed plus de marge de manœuvre pour réduire ses taux", a-t-il ajouté.

La tendance positive est également alimentée par Oracle qui a dit s'attendre à ce que les commandes dans son activité d'informatique dématérialisée dépasse les 500 milliards de dollars. Dans le sillage d'Oracle qui s'envole de 32%, Nvidia

NVDA.O prend 3,05%, Advanced Micro Devices AMD.O 3,72%, et Broadcom AVGO.O 4,78%.

Les fournisseurs d'énergie pour les centres de données sont également recherchés avec Constellation Energy CEG.O qui gagne 3,77%, Vistra VST.N 4,69% et GE Vernova GEV.N 4,83%.

Dans les autres valeurs, Synopsys SNPS.O plonge de 30,73%, le fournisseur de logiciels de conception de puces ayant raté les prévisions de Wall Street sur le chiffre d'affaires trimestriel, tandis que GameStop GME.N bondit de 3,55% après avoir fait état d'une hausse de près de 22% de son chiffre d'affaires trimestriel.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3UX0NG

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
160,6400 USD NASDAQ +3,09%
BROADCOM
357,7950 USD NASDAQ +6,27%
CNSTLLTN ENER CO
313,0300 USD NASDAQ +4,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 654,82 Pts Index Ex -0,12%
GAMESTOP
24,319 USD NYSE +3,07%
GE VERNOVA
634,000 USD NYSE +4,66%
NASDAQ Composite
21 968,74 Pts Index Ex +0,41%
NVIDIA
176,7500 USD NASDAQ +3,51%
ORACLE
318,600 USD NYSE +31,89%
S&P 500 INDEX
6 545,04 Pts CBOE +0,50%
SYNOPSYS
411,3600 USD NASDAQ -31,94%
USA BENCHMARK 10A
4,113 Rates -0,35%
VISTRA
203,600 USD NYSE +5,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

