(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, fournisseurs d'électricité pour les centres de données, Meta)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,29% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq.

* ORACLE ORCL.N s'envole de 31% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi soir anticiper un chiffre d'affaires annuel pour son activité Cloud Infrastructure en hausse de 77% contre une prévision précédente d'augmentation de 70%. Le groupe s'attend ainsi à des commandes dans l'informatique dématérialisée supérieures à 500 milliards de dollars. Dans le sillage d'Oracle, NVIDIA NVDA.O prend 1,9%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O 3,5%, et BROADCOM AVGO.O 2,2%.

Les groupes fournissant de l'électricité aux centres de données progressent également en avant-Bourse, avec CONSTELLATION ENERGY CEG.O en hausse de 1,4%, VISTRA VST.N de 2,8% et GE VERNOVA GEV.N de 2,5%.

* APPLE AAPL.O , qui a perdu mardi 1,48% après la présentation de nouveaux iPhone, recule encore mercredi, de 0,45%, en avant-Bourse, le groupe ayant maintenu les prix de ses téléphones à un niveau globalement inchangé, malgré les droits de douane imposés par le président Donald Trump. La firme à la pomme est par ailleurs restée relativement silencieuse sur sa stratégie dans l'intelligence artificielle (IA), souligne des analystes.

* META META.O et TikTok ont remporté mercredi une victoire judiciaire dans leur contestation de la redevance de surveillance imposée par l'Union européenne avec le règlement sur les services numériques (DSA), la Cour de justice de l'Union européenne s'étant déclaré insatisfaite de la méthodologie employée pour le calcul du montant.

* ARM HOLDINGS ARM.O a annoncé mardi le lancement de sa nouvelle génération de puces baptisées Lumex, optimisées pour l'intelligence artificielle (IA) et pouvant fonctionner sur des appareils mobiles comme les smartphones et les montres sans accès à internet.

* SYNOPSYS SNPS.O chute de plus 20% en avant-Bourse, le fournisseur de logiciels de conception de puces ayant annoncé mardi soir, pour le trimestre clos le 31 juillet, un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars, contre une prévision moyenne de 1,77 milliard de dollars établie par les analystes.

* GAMESTOP GME.N monte de 8,3% en avant-Bourse, le distributeur de jeux vidéo ayant annoncé mardi une hausse de près de 22% de son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre alors que les initiatives du groupe pour relancer ses activités en difficulté commencent à porter leurs fruits.

* BLOCK XYZ.N , la société de technologie et de services financiers dirigée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a obtenu mardi de la justice le rejet d'une procédure à son encontre selon laquelle elle aurait trompé ses actionnaires dans un dossier sur la sécurité des données en 2021 avec son service de paiement mobile Cash App.

* EXXONMOBIL XOM.N s'attend à ce que l'Union européenne signe des contrats de gaz américain sur plusieurs décennies dans le cadre de l'engagement du bloc à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine d'ici 2028, rapporte le Financial Times mercredi.

* NIKE NKE.N - TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter". L'action Nike avance de 1,4% en avant-Bourse.

