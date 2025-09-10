Carrefour entre au capital d'une enseigne spécialisée dans l'alimentation halal

information fournie par Boursorama avec AFP • 10/09/2025 à 19:18

( AFP / DAMIEN MEYER )

Carrefour , deuxième distributeur français, est entré au capital de l'enseigne montante de supermarchés Hmarket, spécialisée notamment dans l'alimentation halal, pour 10 millions d'euros, selon un document financier consulté mercredi par l'AFP, confirmant une information de L'Informé.

Sollicités par l'AFP, Carrefour et Hmarket, déjà liés par un contrat d'approvisionnement, selon L'Informé, n'avaient pas commenté en fin d'après-midi.

Selon un document financier déposé par Hmarket au greffe du tribunal de commerce de Melun, daté du 1er avril, Carrefour a pris des parts dans la société pour un montant de 10 millions d'euros, ce qui représente 10% du capital de l'entreprise, d'après L'Informé.

Fondée en 2006 en Seine-et-Marne par la famille Guelli, la société Hmarket compte une vingtaine de points de vente en France (majoritairement en Ile-de-France) et en Belgique.

L'enseigne, née d'une simple boucherie halal, a accéléré son développement depuis 2018, misant sur des "produits à prix imbattables", selon son site internet, où elle se présente comme "un commerçant engagé" soutenant les "acteurs locaux".

S'ils se distinguent par des produits halal à des prix attractifs, ses supermarchés visent une clientèle plus large que la seule communauté musulmane.

Hmarket peut déjà "se fournir en produits sous MDD (marque de distributeur) Carrefour pour les vendre dans ses propres magasins", à la faveur d'un précédent contrat avec le géant de la distribution, souligne L'Informé.

L'enseigne a également "récupéré début 2023 trois magasins autrefois sous bannière Supeco", l'enseigne discount lancée en 2019 par Carrefour, selon le site d'investigation.

Elle a réalisé 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, d'après le média spécialisé LSA.

De son côté, Carrefour a réalisé près de 46,56 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2025.