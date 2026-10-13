Le S&P 500 devrait ouvrir en baisse modérée, sous l'effet des résultats des grandes banques et de la chute du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,84 %, le S&P en baisse de 0,06 %, le Nasdaq en baisse de 0,71 %

* JPMorgan Chase et Wells Fargo reculent malgré une hausse de leur bénéfice au troisième trimestre

* Goldman Sachs progresse grâce à ses activités de fusion-acquisition et de trading, qui ont dopé ses bénéfices

* UnitedHealth progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

L'indice de référence S&P 500 s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mardi, les investisseurs analysant les résultats trimestriels des grandes banques américaines qui marquent le coup d'envoi de la saison des résultats, tandis que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs pesait sur les contrats à terme du Nasdaq.

Les contrats à terme sur le Dow ont surperformé leurs homologues, soutenus par une hausse de 3,5 % de Goldman Sachs

GS.N après que la société a annoncé une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une activité de fusions-acquisitions soutenue et à une hausse des revenus de trading.

UnitedHealth UNH.N a grimpé de 4,4 % dans les échanges avant l’ouverture après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, grâce à une réduction des dépenses de santé et à une amélioration des marges dans certaines divisions.

En revanche, JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont reculé respectivement de 0,7 % et 2,9 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices et de revenus nets d'intérêts .

Citigroup C.N et Johnson & Johnson JNJ.N ont perdu respectivement 0,4 % et 2,2 %, bien qu’ils aient dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Les espoirs d’une saison des résultats solide ont récemment soutenu l’ensemble du marché boursier américain, dans un contexte marqué par des inquiétudes géopolitiques croissantes, la flambée des rendements des obligations d’État et les craintes inflationnistes.

Les bénéfices du S&P 500 .SPX pour le trimestre juillet-septembre devraient progresser de 30,6 %, les entreprises des secteurs de la technologie et de l’énergie étant celles qui devraient enregistrer les plus fortes hausses, selon les données compilées par LSEG.

À 8 h 43 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 440 points, soit 0,84 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 4,75 points, soit 0,06 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 218 points, soit 0,71 %.

Par ailleurs, les fabricants américains de puces électroniques ont de nouveau subi des pressions après la vague de ventes de lundi, les analystes mettant en avant des informations concernant les avancées technologiques réalisées par la société chinoise CXMT.

« C'est en quelque sorte une ruée vers la sortie motivée par des prises de bénéfices », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

La concurrence chinoise « pourrait priver certaines entreprises parmi les plus connues d’une partie de leur activité, mais je ne pense pas qu’elle leur enlèvera la totalité de leur chiffre d’affaires… Toute perte d’activité, quelle qu’elle soit, pourrait potentiellement avoir un impact négatif », a ajouté M. Pavlik.

Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a reculé de 0,8 %, tandis qu’AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement perdu 1,9 % et 3 %. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a chuté de 4,8 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate

STX.O et Sandisk SNDK.O ont enregistré des baisses comprises entre 6 % et 7 %.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé, les opérateurs évaluant les risques liés à l’approvisionnement suite aux attaques contre l’Arabie saoudite tout en prenant en compte la perspective d’un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie. O/R

La flambée des cours du pétrole brut due au conflit entre les États-Unis et l’Iran a attisé les craintes inflationnistes à l’échelle mondiale, poussant les rendements obligataires à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies et incitant les banques centrales à adopter une politique monétaire plus restrictive.

Toutefois, les récentes données américaines, qui font état d’une hausse de l’inflation inférieure aux prévisions et d’une faible croissance de l’emploi, ont tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Les chiffres de septembre relatifs aux prix à la consommation et à la production, ainsi que les données sur le commerce de détail attendus cette semaine, feront désormais l’objet d’une attention accrue.

Les déclarations des présidents de banques régionales de la Fed, Thomas Barkin et Susan Collins, seront suivies de près au cours de la journée.