Le S&P 500 devrait ouvrir à un niveau proche de ses plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor se stabilisent et que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,52 %, S&P 500 +0,41 %, Nasdaq +0,52 %

* Le S&P 500 se situe à environ 0,6 % de ses plus hauts historiques, à la clôture d'hier

* AMD en hausse après l'annonce par son directeur général d'un projet d'augmentation substantielle de l'offre en 2027

* Constellation Energy bondit après la conclusion d'un accord énergétique entre Google et la société

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 s'apprêtait à ouvrir mardi à un niveau proche de ses plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor reculaient après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et que les cours du pétrole baissaient, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience la prochaine saison des résultats trimestriels.

L' .SPX de référence S&P 500 n'était qu'à 0,6 % de son plus haut historique à la clôture de lundi. Un nouveau record pour l'indice signifierait que le marché haussier entamé en octobre 2022 reste intact.

L'indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé lundi à un niveau record, porté par les poids lourds Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , les investisseurs continuant de miser sur le boom de l'IA qui a propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture, Meta

META.O , Tesla TSLA.O et Amazon.com AMZN.O affichant tous une hausse. Apple AAPL.O a fait figure d’exception, son titre reculant de 0,1 %.

Le concepteur de puces Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,1 %, portant la capitalisation boursière de la société la plus valorisée au monde à près de 6 000 milliards de dollars.

L’optimisme autour du secteur de l’IA et les anticipations de résultats solides des entreprises ont permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré la hausse des prix de l’énergie et un été volatil sur les marchés obligataires, qui a alimenté les craintes d’un resserrement de la politique monétaire.

« Le secteur qui, selon moi, est considéré comme celui qui va le mieux se comporter est celui des technologies de l’information », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

« Les prévisions pour tous les autres secteurs sont nettement moins favorables, à l’exception de celui de l’énergie. La hausse des prix de l’énergie va avoir un impact négatif sur les dépenses de consommation. »

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR a reculé à 5,64 %, après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis 2002, à 5,702 %, tandis que le rendement de l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR a également baissé.

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi moins bon que prévu a tempéré les anticipations concernant des hausses de taux cette année. Les opérateurs estiment désormais à 78 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Mardi, au moins quatre responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent prononcer des discours publics.

À 8 h 40 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 268 points, soit 0,52 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 31,75 points, soit 0,41 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 162,5 points, soit 0,52 %.

Les cours du pétrole, quant à eux, ont reculé de près de 2 %, les exportations de brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d’urgence de stocks par le G7 ayant apaisé les craintes liées à l’offre. Un ETF répliquant les valeurs énergétiques du S&P 500 XLE.P a reculé de 1 %.

La saison des résultats du troisième trimestre débutera la semaine prochaine. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices du S&P 500 bondissent de plus de 30 % en glissement annuel au cours de ce trimestre, en grande partie grâce aux valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a progressé de 1,6 % après que sa directeur général, Lisa Su, a déclaré que la société prévoyait d’augmenter considérablement son offre de puces en 2027 afin de répondre à la demande en plein essor dans le domaine de l’IA.

Option Care Health OPCH.O a bondi de 33,1 % après que le distributeur pharmaceutique McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont convenu d’acquérir le fournisseur de traitements par perfusion, dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise.

Constellation Energy CEG.O a progressé de 8,6 % après que Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O a conclu un contrat d’approvisionnement en électricité de 3 590 mégawatts avec la société.