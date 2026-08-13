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Le S&P 500 clôture à un niveau record alors que les craintes liées à la hausse des taux s'atténuent
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 22:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture du marché)

* Dell et HP en hausse après les bons résultats de Lenovo

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production de juillet sont inférieurs aux prévisions

par Noel Randewich et Avinash P

Le S&P 500 a clôturé jeudi à un niveau record, porté par la hausse de Sandisk et d’autres valeurs technologiques de premier plan, les données modérées sur l’inflation des prix à la production ayant conforté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre.

Les fabricants de puces mémoire Sandisk SNDK.O et Micron Technology MU.O ont bondi, tandis que Broadcom AVGO.O et Meta Platforms META.O ont également progressé.

Les prévisions optimistes publiées ces dernières semaines par des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives consacrées aux centres de données dédiés à l’IA.

« Le boom technologique porté par les résultats liés à l’IA se poursuit », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Advisors à New York. « Il s’agit d’un boom des bénéfices, pas d’une bulle. »

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 51,23 points, soit 0,66 %, pour clôturer à 7 799,73 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 215,02 points, soit 0,81 %, à 26 803,51. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 70,91 points, soit 0,13 %, pour atteindre 53 833,87.

Le S&P 500 affiche une hausse d'environ 14 % en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé d'environ 15 %.

Cisco Systems CSCO.O a chuté après que les prévisions de chiffre d’affaires optimistes du fabricant d’équipements réseau n’ont pas satisfait les investisseurs, dont les attentes étaient élevées. L'Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d'une fin définitive à la guerre en Iran, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, restait fortement réduit. De nouvelles données ont montré que les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet, les prix des biens ayant baissé et le coût des services ayant légèrement augmenté, tandis que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a modérément augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 63 % que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion du mois prochain.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en baisse d’environ 2 %, à 87,07 dollars le baril. L'action Netflix NFLX.O a grimpé après que l'investisseur milliardaire Bill Ackman a dévoilé une nouvelle participation dans la société de streaming, dans le cadre de la plus importante refonte du portefeuille de Pershing Square depuis des années. L'action Tapestry TPR.N a plongé après que le propriétaire de Coach a annoncé une croissance modérée de son chiffre d'affaires annuel . Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N ont toutes deux progressé après que les résultats trimestriels du chinois Lenovo

0992.HK ont dépassé les attentes .

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DELL TECH RG-C
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META PLATFORMS
594,9700 USD NASDAQ +2,78%
MICRON TECHNOLOGY
949,8300 USD NASDAQ +4,23%
MICROSOFT
496,8800 USD NASDAQ +0,90%
NASDAQ Composite
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S&P 500 INDEX
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