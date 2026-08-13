Le S&P 500 atteint un niveau record alors que les craintes liées à la hausse des taux s'apaisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les cours de l'après-midi)

* Dell et HP en hausse après les bons résultats de Lenovo

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production de juillet sont inférieurs aux prévisions

* S&P 500 +0,56 %, Nasdaq +0,73 %, Dow -0,01 %

par Noel Randewich et Avinash P

Le S&P 500 a atteint un nouveau record jeudi, porté par la hausse de Sandisk et d’autres valeurs technologiques de premier plan, alors que les chiffres modérés de l’inflation des prix à la production ont conforté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèverait pas ses taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre.

Les fabricants de puces mémoire Sandisk SNDK.O et Micron Technology MU.O ont bondi respectivement de 16 % et 6,7 %. Broadcom AVGO.O a gagné 1,3 % et Meta Platforms META.O a progressé de 2,8 %.

Les prévisions optimistes publiées ces dernières semaines par des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses massives consacrées aux centres de données dédiés à l’IA.

L'action de CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans le cloud pour l'IA, est restée stable jeudi. CoreWeave avait bondi de 19 % la veille après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles.

« Le boom technologique alimenté par les résultats de l’IA se poursuit », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Advisors à New York. « Il s’agit d’un boom des bénéfices, pas d’une bulle. »

Le S&P 500 a progressé de 0,56 % à 7 791,70 points, après avoir atteint plus tôt un plus haut historique à 7 816,70 points.

Le Nasdaq a gagné 0,73 % à 26 782,15 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,01 % à 53 766,27 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par l’immobilier .SPLRCR , en hausse de 1,18 %, suivi par les services de communication .SPLRCL , en hausse de 1,13 %.

Le S&P 500 affiche une hausse de près de 14 % en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé de 15 %.

Cisco Systems CSCO.O a chuté de 9 % après que les prévisions de chiffre d’affaires optimistes du fabricant d’équipements réseau n’ont pas réussi à satisfaire les investisseurs, dont les attentes étaient élevées. L’Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre en Iran, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, restait fortement réduit. De nouvelles données ont montré que les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet, les prix des biens ayant baissé et le coût des services ayant légèrement augmenté, tandis que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a modérément augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 63 % que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion du mois prochain.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,5 % à 87,66 dollars le baril. L'action Netflix NFLX.O a progressé de 3,7 % après que l'investisseur milliardaire Bill Ackman a dévoilé une nouvelle participation dans la société de streaming, dans le cadre de la plus importante refonte du portefeuille de Pershing Square depuis des années. L'action Tapestry TPR.N a plongé de 16 % après que le propriétaire de Coach a annoncé une croissance annuelle atone de son chiffre d'affaires . Les actions de Dell Technologies DELL.N et de HP HPQ.N ont progressé respectivement de 2,9 % et 3,6 %, après que les résultats trimestriels du chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes .

Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 138 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.