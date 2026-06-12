Le S&P 500 affiche une forte volatilité dans un marché agité ; l'accord au Moyen-Orient et l'entrée en bourse de SpaceX au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,35 %, le S&P 500 en hausse de 0,21 %, le Nasdaq stable

* Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire en trois semaines

* SpaceX s'apprête à franchir la barre des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Les valeurs spatiales reculent avant leur introduction en bourse après une forte hausse ce trimestre

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de détails sur les actions SpaceX) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

L'indice de référence S&P 500 a oscillé entre des gains et des pertes marginaux vendredi, à l'approche de l'entrée en bourse de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk , tandis que les espoirs d'un accord de paix imminent au Moyen-Orient ont soutenu le sentiment général.

Les commentaires du président américain Donald Trump jeudi laissaient entendre qu'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end. Téhéran a toutefois déclaré que la décision finale était en suspens.

Tous les regards sont désormais tournés vers SpaceX

SPCX.O , qui devrait faire son entrée en bourse sur le Nasdaq plus tard dans la journée et se classer immédiatement parmi les plus grandes sociétés cotées aux États-Unis.

Le titre devrait ouvrir à 174 dollars, soit près de 30 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse, ce qui porterait sa valorisation à environ 2 000 milliards de dollars. Seuls 3 à 4 % des actions de SpaceX SPCX.O devraient être disponibles à la transactions, une part importante étant réservée aux investisseurs particuliers.

« Ce que nous avons observé lors de nombreuses introductions en bourse très médiatisées, c'est une flambée initiale des cours suivie d'une période où les investisseurs cèdent une partie de ces gains », a déclaré Jay Woods, stratège en chef chez Freedom Capital Markets.

« Je crains que les investisseurs particuliers qui se verront attribuer des actions ne réalisent pas leurs bénéfices assez tôt et ne subissent des pertes si le titre recule. »

Les actions d'autres sociétés du secteur spatial, qui avaient grimpé en flèche à l'approche de l'introduction en bourse, ont reculé vendredi. Rocket Lab RKLB.O a chuté de 8,2 %, Intuitive Machines LUNR.O et Planet Labs PL.N ont perdu respectivement 10 % et 7,5 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont progressé de 17,7 %.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur des matériaux .SPLRCM arrivant en tête avec une hausse de 1,6 %.

Les valeurs des semi-conducteurs ont été volatiles, Intel

INTC.O terminant en hausse de 3,8 %, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 7 % après que Citigroup a relevé sa note de « neutre » à « acheter ». Les mégacapitalisations telles qu'Amazon.com AMZN.O ont reculé de 2 % et Microsoft MSFT.O a perdu 1,7 %.

Les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute de 16 % du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'introduction en bourse de SpaceX.

À 10 h 26 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 175,90 points, soit 0,35 %, à 51 027,28, le S&P 500 .SPX a progressé de 15,55 points, soit 0,21 %, à 7 409,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,31 point, restant pratiquement inchangé, à 25 810,97.

Les trois principaux indices boursiers américains devraient toutefois terminer la semaine sur une note modérée, dans un contexte d'incertitude entourant le conflit avec l'Iran et de craintes que la remontée des valeurs liées à l'IA ne soit allée trop loin.

SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d'indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d'inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, avant même le début de la tournée de présentation, reflétant l'influence de Musk sur l'introduction en bourse.

Certains analystes ont toutefois émis des réserves quant aux fondamentaux de la société, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Sur le plan macroéconomique, une enquête a montré que le moral des consommateurs s'est révélé meilleur que prévu ce mois-ci, tandis que des données publiées en début de semaine indiquaient que les pressions inflationnistes s'intensifiaient.

Toutefois, à la suite des déclarations de Trump jeudi, les traders ont repoussé leurs prévisions concernant une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale de octobre à décembre, comme l'a montré l'outil FedWatch du CME Group.

Adobe ADBE.O a chuté de 8,3 % après le départ du directeur financier Dan Durn .

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,81 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,46 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 141 nouveaux plus hauts et 46 nouveaux plus bas.